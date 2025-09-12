Bagnaia Berhati-Hati Jelang Misano: Mungkin Masalah Kami akan Berkurang

Francesco Bagnaia beranggapan permukaan trek dengan grip yang lebih tinggi di Misano untuk Grand Prix San Marino akhir pekan ini akan meringankan masalah yang dihadapinya di Barcelona.

Bagnaia hanya lolos kualifikasi di posisi ke-21 di Barcelona akhir pekan lalu, dan menjalani Sprint Race yang lesu sebelum akhirnya berhasil naik ke posisi ketujuh pada Grand Prix hari Minggu.

Pembalap Ducati Lenovo ini melihat sisi positif dan negatif dari akhir pekan MotoGP Catalunya, tetapi jelas bahwa penyelamatan di hari Minggu tidak menyelamatkan akhir pekannya.

“Saya menilai balapan di Barcelona positif, ya, tetapi tidak bahagia,” ujar Francesco Bagnaia kepada MotoGP.com menjelang Grand Prix San Marino.

“Karena memang benar saya naik 15 posisi, jadi saya bisa finis di 10 besar, tetapi melihat hasilnya, saya finis 16 detik di belakang pemimpin.

“Memang benar bahwa itu adalah trek di mana kami lebih kesulitan daripada trek lainnya.

“Jadi, saya berharap bisa balapan di sini [Misano] dengan grip yang kuat dan masalah kami mungkin akan berkurang; dan hanya fokus untuk melakukan hal yang lebih baik selama akhir pekan, selama sesi latihan bebas agar lebih kompetitif.”

Bagnaia menegaskan dirinya perlu meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri di Misano. "Di Barcelona, ​​dari awal seperti mimpi buruk dan saya tidak kompetitif, saya lambat, dan saya finis di P21 saat kualifikasi," ujarnya. "Jadi, dari sudut pandang saya, itu adalah bencana.

"Lalu, saat balapan, saya mencoba untuk meningkatkan kepercayaan diri, tetapi saya kesulitan untuk tetap kompetitif.

"Jadi, saya hanya mencoba memulai akhir pekan ini dengan lebih banyak motivasi, dengan lebih percaya diri di atas motor mengingat trek ini adalah 'taman' saya, karena saya tahu semua detail kecil dari trek ini, dan berusaha untuk tetap kompetitif."

Bagnaia berada di posisi ke-11 pada latihan pembuka di Misano, terpaut 0,587 detik dari Franco Morbidelli (VR46) yang memimpin sesi.