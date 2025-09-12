MotoGP San Marino 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Misano

Hasil latihan Jumat MotoGP San Marino 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Jagoan tuan rumah Franco Morbidelli memimpin latihan pembuka untuk MotoGP San Marino 2025 di Misano meski melewatkan 10 menit awal dan terjatuh di akhir sesi.

MotoGP San Marino 2025 - Misano - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)1'31.342s13/17298k
2Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.249s18/18295k
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.254s16/20301k
4Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.258s13/20298k
5Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+0.269s18/21301k
6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.271s17/19303k
7Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.321s18/20302k
8Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.333s19/22300k
9Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.467s18/19297k
10Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+0.498s17/18300k
11Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.587s7/19300k
12Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.636s19/22300k
13Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.673s18/19298k
14Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+0.675s16/16298k
15Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.817s17/19299k
16Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.943s17/18297k
17Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.964s18/19296k
18Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.129s19/19296k
19Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+1.167s20/20296k
20Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.168s15/23302k
21Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)+1.195s13/17293k
22Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.582s11/17299k
23Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+2.242s17/22297k

* Rookie

Rekor resmi Misano MotoGP:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.031s (2024)
Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)

Dilarang turun pada awal sesi FP1 karena melanggar intruksi Marshal di MotoGP Catalunya, Morbidelli justru jadi yang tercepat, mengalahkan pemenang Barcelona Alex Marquez di puncak timesheets.

Rekan setim VR46, Fabio di Giannantonio, kemudian naik ke posisi kedua, sebelum duo kuning dipisahkan Fabio Quartararo dari Yamaha di putaran terakhirnya.

Alex Marquez dari Gresini mengungguli sang kakak sekaligus pemuncak klasemen, Marc. Luca Marini dari Honda, Pedro Acosta dari KTM, dan Aprilia Marco Bezzecchi melengkapi delapan besar.

Rekan setim Marc di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, berada di posisi kesebelas.

Augusto Fernandez, Yamaha V4, 2025 San Marino MotoGP
Augusto Fernandez, Yamaha V4, 2025 San Marino MotoGP

Prototipe Yamaha V4 MotoGP akan menjalani debut publiknya sebagai wild card bersama pembalap penguji Augusto Fernandez akhir pekan ini.

Fernandez menyelesaikan FP1 di posisi ke-21 (+1,195 detik) setelah mengalami masalah teknis di tengah sesi.

Untungnya, tidak ada tanda-tanda asap saat Fernandez memarkir motornya di pinggir lintasan – kemudian kembali dengan motor cadangannya – dan ia seharusnya sudah bisa kembali menggunakan kedua motornya untuk sesi sore.

Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller – yang mencoba motor baru tersebut dalam uji coba privat di Barcelona pada hari Senin – akan kembali mengendarainya pada uji coba resmi Misano minggu depan.

Marc Marquez, yang rekor tak terkalahkannya dalam 15 balapan dihentikan oleh saudaranya, Alex, di Barcelona, ​​secara matematis tidak mungkin memenangkan kejuaraan dunia 2025 akhir pekan ini.

Namun, asalkan ia mencetak setidaknya tiga poin di Misano, Marc akan memiliki peluang untuk meraih gelar juara di Motegi nanti.

