MotoGP San Marino 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Misano

Jagoan tuan rumah Franco Morbidelli memimpin latihan pembuka untuk MotoGP San Marino 2025 di Misano meski melewatkan 10 menit awal dan terjatuh di akhir sesi.

MotoGP San Marino 2025 - Misano - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) 1'31.342s 13/17 298k 2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.249s 18/18 295k 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.254s 16/20 301k 4 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.258s 13/20 298k 5 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.269s 18/21 301k 6 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.271s 17/19 303k 7 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.321s 18/20 302k 8 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.333s 19/22 300k 9 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.467s 18/19 297k 10 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.498s 17/18 300k 11 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.587s 7/19 300k 12 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.636s 19/22 300k 13 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.673s 18/19 298k 14 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.675s 16/16 298k 15 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.817s 17/19 299k 16 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.943s 17/18 297k 17 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.964s 18/19 296k 18 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.129s 19/19 296k 19 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +1.167s 20/20 296k 20 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.168s 15/23 302k 21 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +1.195s 13/17 293k 22 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.582s 11/17 299k 23 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +2.242s 17/22 297k

* Rookie

Rekor resmi Misano MotoGP:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.031s (2024)

Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)

Dilarang turun pada awal sesi FP1 karena melanggar intruksi Marshal di MotoGP Catalunya, Morbidelli justru jadi yang tercepat, mengalahkan pemenang Barcelona Alex Marquez di puncak timesheets.

Rekan setim VR46, Fabio di Giannantonio, kemudian naik ke posisi kedua, sebelum duo kuning dipisahkan Fabio Quartararo dari Yamaha di putaran terakhirnya.

Alex Marquez dari Gresini mengungguli sang kakak sekaligus pemuncak klasemen, Marc. Luca Marini dari Honda, Pedro Acosta dari KTM, dan Aprilia Marco Bezzecchi melengkapi delapan besar.

Rekan setim Marc di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, berada di posisi kesebelas.

Augusto Fernandez, Yamaha V4, 2025 San Marino MotoGP

Prototipe Yamaha V4 MotoGP akan menjalani debut publiknya sebagai wild card bersama pembalap penguji Augusto Fernandez akhir pekan ini.

Fernandez menyelesaikan FP1 di posisi ke-21 (+1,195 detik) setelah mengalami masalah teknis di tengah sesi.

Untungnya, tidak ada tanda-tanda asap saat Fernandez memarkir motornya di pinggir lintasan – kemudian kembali dengan motor cadangannya – dan ia seharusnya sudah bisa kembali menggunakan kedua motornya untuk sesi sore.

Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller – yang mencoba motor baru tersebut dalam uji coba privat di Barcelona pada hari Senin – akan kembali mengendarainya pada uji coba resmi Misano minggu depan.

Marc Marquez, yang rekor tak terkalahkannya dalam 15 balapan dihentikan oleh saudaranya, Alex, di Barcelona, ​​secara matematis tidak mungkin memenangkan kejuaraan dunia 2025 akhir pekan ini.

Namun, asalkan ia mencetak setidaknya tiga poin di Misano, Marc akan memiliki peluang untuk meraih gelar juara di Motegi nanti.