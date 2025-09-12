MotoGP San Marino 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Misano
Hasil latihan Jumat MotoGP San Marino 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Jagoan tuan rumah Franco Morbidelli memimpin latihan pembuka untuk MotoGP San Marino 2025 di Misano meski melewatkan 10 menit awal dan terjatuh di akhir sesi.
MotoGP San Marino 2025 - Misano - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|1'31.342s
|13/17
|298k
|2
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.249s
|18/18
|295k
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.254s
|16/20
|301k
|4
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.258s
|13/20
|298k
|5
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.269s
|18/21
|301k
|6
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.271s
|17/19
|303k
|7
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.321s
|18/20
|302k
|8
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.333s
|19/22
|300k
|9
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.467s
|18/19
|297k
|10
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.498s
|17/18
|300k
|11
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.587s
|7/19
|300k
|12
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.636s
|19/22
|300k
|13
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.673s
|18/19
|298k
|14
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.675s
|16/16
|298k
|15
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.817s
|17/19
|299k
|16
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.943s
|17/18
|297k
|17
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.964s
|18/19
|296k
|18
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.129s
|19/19
|296k
|19
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+1.167s
|20/20
|296k
|20
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.168s
|15/23
|302k
|21
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|+1.195s
|13/17
|293k
|22
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.582s
|11/17
|299k
|23
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+2.242s
|17/22
|297k
* Rookie
Rekor resmi Misano MotoGP:
Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.031s (2024)
Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)
Dilarang turun pada awal sesi FP1 karena melanggar intruksi Marshal di MotoGP Catalunya, Morbidelli justru jadi yang tercepat, mengalahkan pemenang Barcelona Alex Marquez di puncak timesheets.
Rekan setim VR46, Fabio di Giannantonio, kemudian naik ke posisi kedua, sebelum duo kuning dipisahkan Fabio Quartararo dari Yamaha di putaran terakhirnya.
Alex Marquez dari Gresini mengungguli sang kakak sekaligus pemuncak klasemen, Marc. Luca Marini dari Honda, Pedro Acosta dari KTM, dan Aprilia Marco Bezzecchi melengkapi delapan besar.
Rekan setim Marc di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, berada di posisi kesebelas.
Prototipe Yamaha V4 MotoGP akan menjalani debut publiknya sebagai wild card bersama pembalap penguji Augusto Fernandez akhir pekan ini.
Fernandez menyelesaikan FP1 di posisi ke-21 (+1,195 detik) setelah mengalami masalah teknis di tengah sesi.
Untungnya, tidak ada tanda-tanda asap saat Fernandez memarkir motornya di pinggir lintasan – kemudian kembali dengan motor cadangannya – dan ia seharusnya sudah bisa kembali menggunakan kedua motornya untuk sesi sore.
Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller – yang mencoba motor baru tersebut dalam uji coba privat di Barcelona pada hari Senin – akan kembali mengendarainya pada uji coba resmi Misano minggu depan.
Marc Marquez, yang rekor tak terkalahkannya dalam 15 balapan dihentikan oleh saudaranya, Alex, di Barcelona, secara matematis tidak mungkin memenangkan kejuaraan dunia 2025 akhir pekan ini.
Namun, asalkan ia mencetak setidaknya tiga poin di Misano, Marc akan memiliki peluang untuk meraih gelar juara di Motegi nanti.