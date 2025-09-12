Steward Layangkan Ultimatum, Morbidelli Terancam Skorsing Balapan

Franco Morbidelli telah menerima sejumlah penalti dari pengawas Steward MotoGP atas aksinya di trek sepanjang tahun 2025.

Pemenang tiga Grand Prix MotoGP dan runner-up musim 2020 dijatuhi long-lap penalty akhir pekan lalu di Grand Prix Catalunya karena insiden dengan Jorge Martin dari Aprilia saat sprint.

Ia dijatuhi penalti grid karena menghalangi Francesco Bagnaia dalam sesi latihan bebas di Grand Prix Thailand pembuka musim, hukuman serupa kembali didapatnya di Grand Prix Inggris.

Di Grand Prix Italia, ia dijatuhi long-lap penalty dalam balapan karena bertabrakan dengan Maverick Vinales.

Di Grand Prix Catalunya, ia terlibat dalam insiden kedua dengan Aprilia pabrikan, dengan Marco Bezzecchi terjatuh dari balapan setelah kontak dalam upaya menyalip yang gagal di lap kedua. Namun, insiden ini tidak diinvestigasi lebih lanjut.

Morbidelli dijatuhi hukuman larangan mengemudi selama 10 menit pada awal FP1 Grand Prix San Marino karena mengabaikan instruksi marshal.

Crash.net kini mengetahui bahwa Steward MotoGP FIM telah memilih untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap Morbidelli, karena pelanggaran terus terjadi terhadap pembalap lain.

Morbidelli, Martin crash, 2025 Catalan MotoGP

Sumber Crash di paddock mengklaim Steward telah mengultimatum Morbidelli dan tim VR46 untuk memperbaiki perilakunya atau menghadapi skorsing balapan.

Hal ini dikonfirmasi oleh bos tim Pablo Nieto dalam siaran langsung MotoGP FP1 di Misano pada Jumat pagi: "Kami juga membicarakan semua situasi ini karena ia sudah mendapatkan satu penalti long-lap.

"Mugello bersama Vinales, berada di batas kecepatan, dan steward memutuskan untuk melakukan ride-through saat ia melakukan kesalahan berikutnya.

"Jadi, kami harus lebih berhati-hati di paruh pertama balapan, di mana Anda memiliki lebih banyak tekanan dan peluang untuk melakukan kesalahan."

Crash.net memahami bahwa peringatan yang dikeluarkan oleh Steward mencakup larangan balapan, jika ia perlu dihukum atas insiden setelah insiden yang membuatnya mendapatkan ride-through.

Taktik serupa juga diterapkan oleh panel steward kepada pebalap Moto3 David Munoz, yang diperingatkan setelah Grand Prix Qatar tentang ride-through sebagai hukuman berikutnya yang diikuti dengan larangan balapan.

Sejak itu, Munoz telah memperbaiki tindakannya dan menghindari pengawasan lebih lanjut dari Steward.