Marc Marquez Enggan Turunkan Intensitas saat Gelar Ketujuh Makin Dekat

Marc Marquez semakin dekat dengan kesempatan pertama untuk mengunci gelar MotoGP ketujuhnya, tetapi pebalap Spanyol itu yakin bahwa ia perlu mempertahankan mentalitas yang sama hingga akhir tahun.

Marquez kalah untuk pertama kalinya sejak Grand Prix Inggris di Silverstone pada putaran sebelumnya Kejuaraan Dunia MotoGP di Catalunya, di mana ia finis di posisi kedua setelah Alex Marquez.

Alex masih menjadi pesaing terdekat Marc dalam perebutan gelar, tapi penurunan performa setelah mengalami cedera di Assen membuatnya terpaut 182 poin setelah kemenangan keduanya musim ini di Barcelona.

Marquez tidak mungkin meraih gelar juara dunia kesembilannya akhir pekan ini di Misano pada Grand Prix San Marino, tetapi ia dapat melaju ke putaran berikutnya di Jepang dengan peluang matematis meskipun masih ada lima putaran tersisa setelahnya.

Meskipun gelar juara hampir diraih Marquez, ia bertekad untuk tidak membiarkan intensitasnya menurun dengan selisih sebesar itu.

"Pola pikir saya adalah mencoba mempertahankan mentalitas yang sama," ujar Marc Marquez kepada MotoGP.com menjelang Grand Prix San Marino.

"Meskipun masih ada tujuh balapan tersisa, saya ingin mempertahankan mentalitas yang sama karena masih banyak balapan yang harus diselesaikan musim ini.

"Memang benar kami mungkin bisa menutup kejuaraan lebih awal, mungkin, tetapi kami akan berusaha mempertahankan mentalitas yang sama karena ketika 2025 berakhir, 2026 sudah dimulai keesokan harinya."

Marquez tiba di Misano setelah kekalahan pertamanya dalam lebih dari tiga bulan di Barcelona, ​​tetapi ia mengatakan ia tetap "senang" dengan akhir pekan itu.

"Tentu saja saya senang dengan GP Catalan, terutama karena pada akhirnya itu adalah sirkuit yang sulit bagi saya, tetapi kami adalah pembalap yang mencetak lebih banyak poin di akhir pekan," kata Marquez.

"Memang benar ada satu pembalap yang lebih cepat dari kami, yaitu Alex [Marquez] di Sprint dan balapan utama, tetapi saya mendekatinya, selama akhir pekan saya semakin dekat – ini membuat saya senang, dan, pada akhirnya, kami merayakannya dengan baik pada hari Minggu karena itu adalah hari yang istimewa bagi keluarga kami.

"Selain itu, sekarang kami sudah berada di Misano, sirkuit yang, biasanya, saya berkendara sedikit lebih baik atau sedikit lebih sesuai dengan gaya berkendara saya daripada Catalunya."

Marquez meraih kemenangan lima kali sebelumnya di Misano, dua kemenangan terakhir terjadi pada tahun 2021 dan 2024.

“Bersama Honda [tahun 2021] adalah kemenangan yang sangat istimewa karena kemenangan itu diraih setelah cedera, dan di sini bersama Gresini [tahun 2024], kemenangan itu sangat emosional bagi tim,” ujar Marquez. “Kami akan mencoba lagi tahun ini untuk memperjuangkannya.”