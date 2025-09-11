Marini Pede Honda Bisa Bertarung untuk Podium di 2026

,

Setelah menunjukkan perkembangan yang solid sepanjang tahun 2025, Luca Marini yakin Honda dapat kembali bersaing memperebutkan podium MotoGP mulai tahun 2026 jika melanjutkan tren perkembangannya saat ini.

Marini absen dalam tiga balapan awal tahun ini karena cedera yang dialaminya saat uji coba untuk tim pabrikan Honda, Suzuka 8 Hours, tetapi sejak kembali, ia telah finis di 10 besar dalam lima kesempatan, termasuk Sprint.

Marini meraih hasil terbaiknya bersama Honda dengan finis di posisi kelima di Balaton Park pada bulan Agustus, dan finis di posisi kedelapan akhir pekan lalu di Barcelona setelah berjuang untuk posisi lima besar hampir sepanjang balapan sebelum kehilangan grip belakang di akhir balapan.

Kemajuan dari HRC cukup menggembirakan bagi Marini, yang bergabung dengan Honda pada tahun 2024, tetapi ia belum tentu berharap membawa pulang trofi tahun ini.

"Tahun depan, saya rasa," ujar Luca Marini dalam konferensi pers pra-acara di Grand Prix San Marino ketika ditanya kapan ia dan Honda bisa bersaing memperebutkan posisi podium di MotoGP.

"Jika kami terus bekerja dengan sangat baik, seperti ini, seperti yang telah kami lakukan sejak awal musim lalu dan semuanya berjalan ke arah yang benar, dan pabrikan lain tidak mengalami banyak peningkatan, saya rasa kami bisa bersaing untuk meraih podium tahun depan."

Mengingat posisi Honda saat ia bergabung dengan proyek ini pada tes Valencia 2023, Marini merasa puas melihat kemajuan yang telah dicapai.

“Sangat memuaskan,” ujarnya. “Awalnya memang sulit – bukan tes pertama, menurut saya, karena motornya sangat ramah, awalnya mudah untuk melaju kencang.

“Tapi kemudian Anda seperti melewati tembok yang sulit dilewati dan ketika Anda melewatkan 10 persen performa terakhir, itu selalu krusial.

“Kami memulai dari bawah, menjadi [keempat Honda di empat posisi terakhir] dalam banyak kesempatan tahun lalu, tetapi sekarang kami berempat, menurut saya – begitu pula Aleix [Espargaro] dan Taka [Takaaki Nakagami] ketika mereka menjadi wildcard – jauh lebih kompetitif.

“Tapi, tetap saja, itu masih jauh dari target yang kami miliki.”

Pembalap Italia itu menambahkan bahwa kemajuan yang telah dicapai Honda sejak awal 2024 berkat peningkatan kecil di seluruh motor, alih-alih peningkatan besar di satu area.

“Saya pikir para insinyur Jepang melakukan pekerjaan yang hebat, mereka bekerja sangat keras, dan mendengarkan masukan saya dan masukan kami dengan sangat cermat, dan semuanya membaik – hanya sedikit, tetapi dalam semua detail, di setiap bagian motor, kami telah membuat langkah maju,” ujarnya.

“Ini yang terpenting. Saya pikir performa kami telah meningkat pesat sejak awal musim dan rasanya memuaskan ketika hal-hal ini terjadi, seluruh kru melakukan upaya yang luar biasa dan kami juga menunjukkannya di atas kertas dan ini penting bagi kami.”

“Kita bisa kuat dan cepat” di Misano

Bagi banyak pebalap Italia, Misano adalah balapan yang paling dekat dengan rumah mereka. Dan setelah hasil positif di Balaton dan Barcelona, ​​Marini yakin bisa "kuat dan cepat" di Sirkuit Dunia Misano Marco Simoncelli.

"Memang benar di sini kami bisa kuat dan cepat," ujarnya ketika ditanya apakah posisi enam besar mungkin diraih di Misano," lanjut Marini.

"Kami terus berkembang, dan pada tes hari Senin setelah Barcelona kami menunjukkan hasil positif, jadi kami menantikan trek ini.

"Di sini biasanya cengkeraman kami sangat baik, jadi itu bisa membantu kami.

"Tetapi akan selalu sangat penting untuk tetap berada di 10 besar saat latihan, menjalani kualifikasi yang baik, dan memulai dari depan karena di sini selalu sulit untuk menyalip.

"Tetapi jika kami bisa berada di depan setelah dua atau tiga putaran pertama, mengapa tidak? Kami bisa terus berjuang untuk posisi seperti itu [enam besar]."