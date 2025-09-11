Alex Rins Berharap Yamaha V4 Unggul pada Debutnya di Misano

Alex Rins bercanda, “Saya harap dia finis di depan kami” saat motor MotoGP V4 Yamaha baru melakukan debut 'awal' di Misano.

Yamaha V4 prototype, 2025 San Marino MotoGP
Yamaha V4 prototype, 2025 San Marino MotoGP

Yamaha memajukan rencana debut wild card prototipe V4 barunya dari Motegi ke putaran MotoGP Misano akhir pekan ini.

Sampai saat ini, V4 tersebut hanya digunakan untuk uji coba privat, tanpa catatan waktu putaran resmi yang dirilis.

Hal itu akan berubah akhir pekan ini, ketika motor tersebut akan berhadapan langsung dengan para pebalap Yamaha full-time, dengan motor M1 Inline saat ini, ditambah rival bermesin V4 dari Ducati, Aprilia, KTM, dan Honda.

“Saya harap dia finis di depan kami!” ujar Rins kepada MotoGP.com, ketika ditanya tentang debut Fernandez dengan V4. 

“Ini akan menjadi hal yang sangat positif. Semua orang akan memperhatikannya. Jadi mari kita lihat bagaimana akhir pekan ini berjalan.”

Alex Rins menambahkan bahwa keputusan Yamaha untuk memberikan debut 'awal' pada motor ini merupakan pertanda positif.

“Kami sudah menerima beberapa masukan dari [Augusto]. Dia cukup puas dengan motornya,” kata Rins. “Meski begitu, motor ini cukup ‘segar’ [baru], bisa dibilang.

“Tapi mereka seharusnya menggunakan wildcard untuk V4 di Jepang, jadi mereka mengantisipasi [membawanya lebih awal].

“Dan ketika hal-hal seperti ini diantisipasi, selalu ada kabar baik.”

Quartararo: “Sangat penting untuk mengikuti satu arah”

Rins dan rekan setimnya, Fabio Quartararo, pertama kali merasakan M1 bermesin V4 saat uji coba di Barcelona yang sempat terganggu hujan pada hari Senin.

“Saya sangat menantikan untuk melihatnya di trek, terutama dengan semua pembalap lainnya,” ujar Quartararo tentang debut balapan akhir pekan ini.

“Penting untuk melihat di posisi mana motor itu berada, dan terutama bagaimana perasaannya di trek yang berbeda dari Barcelona.”

Secara resmi, Yamaha tetap membuka opsi mesin inline dan V4 untuk tahun 2026, tetapi Quartararo menambahkan bahwa penting untuk pabrikan mengikuti satu arah.

“Saya pikir sudah cukup jelas... Maksud saya, sangat penting bagi mereka untuk mengikuti satu arah, dan saya pikir mereka sedang mengerjakannya dan mereka sedang bekerja keras,” ujarnya.

Quartararo, dan pembalap lainnya, dijadwalkan untuk kembali mengendarai mesin V4 pada tes resmi Misano hari Senin.

