Alex Marquez Bersiap untuk "Cerita Berbeda" di Grand Prix San Marino

Alex Marquez datang ke Misano setelah meraih kemenangan keduanya musim ini di Grand Prix Barcelona, menjadi satu-satunya pemenang balapan beberapa kali selain Marc Marquez yang dominan.

Kemenangan akhir pekan di Catalunya memang dibutuhkan Marquez, terutama menuju balapan di sirkuit yang selama ini menjadi medan berat baginya di kelas premier. Hasil terbaiknya di Misano pada MotoGP adalah posisi keenam yang diraihnya di San Marino tahun lalu.

“Hasil di Barcelona sangat penting bagi kami, terutama mengingat saat itu kami sedikit kesulitan di balapan-balapan terakhir di kejuaraan, terutama dengan hasil-hasilnya,” ujar Marquez dalam konferensi pers pra-acara di Misano.

“Ini adalah akhir pekan yang dibutuhkan seorang pembalap ketika kepercayaan dirinya tidak 100 persen. Ini memberi Anda dorongan, bahkan motivasi untuk terus melaju.

“Penting untuk tiba di sini, di San Marino, yang kami tahu akan menjadi cerita yang berbeda, terutama yang tidak akan mudah dan merupakan trek lain yang biasanya sedikit lebih sulit bagi saya.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Namun kami berusaha sebaik mungkin, kami datang ke sini dengan percaya diri dan kami akan berusaha sebaik mungkin lagi.”

Menjelaskan kesulitan di San Marino pada musim-musim sebelumnya, Marquez mengatakan bahwa bagian pertama tikungan di layout Misano World Circuit Marco Simoncelli menjadi yang paling menyita waktu.

“Ada satu bagian trek yang sering membuat saya kehilangan waktu, yaitu tikungan pertama, tikungan kedua, tikungan ketiga,” ujarnya. “Itu titik terlemah saya di sana, tetapi untuk sisa lintasan saya cukup cepat.

“Jadi, saya berharap GP24 akan banyak membantu saya dibandingkan dengan GP23 tahun lalu, di mana saya kesulitan terutama pada titik pengereman. Jadi, saya berharap GP24 memberi saya lebih banyak kepercayaan diri di bagian depan motor dan saya bisa melaju lebih cepat di tikungan.

“Jika saya tidak kesulitan di titik itu di sektor pertama, kami akan bisa cepat, jadi saya akan fokus pada diri sendiri untuk tidak membuat kesalahan-kesalahan itu dan mampu berjuang untuk segalanya, atau untuk hasil maksimal yang kami bisa.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Tim Gresini Racing yang dibela Marquez telah memakai livery replika khusus dari salah satu motor Morbidelli 125cc milik Fausto Gresini di Misano setiap tahun sejak 2022.

Marquez menjelaskan bahwa semangat mantan bos tim tersebut tetap ada dalam skuad yang kini dipimpin oleh istrinya, Nadia Padovani, yang digambarkan Marquez sebagai "bos sejati".

"Bagi kami, sangat istimewa bisa berada di sini dan membalap untuk Fausto [Gresini]," kata Marquez. "Kami selalu memiliki kehadiran Fausto di dalam tim, sesuatu yang terasa di atmosfer.

"Saya tidak bertemu Fausto secara mendalam, karena ketika saya bergabung dengan [tim], beliau sudah meninggal dunia, tetapi yang terasa adalah orang-orangnya, atmosfernya, cara kerjanya masih 'gaya Fausto'."

Marquez menambahkan: “Saya ingin mengatakan bahwa Nadia [Padovani] melakukan pekerjaan yang sangat baik.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dia tetap di sana, ketika Fausto meninggal, dan dia adalah sumber inspirasi yang sangat penting bagi kami, seorang bos sejati – Nadia-lah yang memimpin segalanya dan itu sangat penting.”

Alex mengawali akhir pekan Misano dengan berada di posisi keempat pada latihan pembuka, tepat di depan sang kakak dan favorit gelar, Marc Marquez.