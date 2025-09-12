Augusto Fernandez Bertahan sebagai Penguji Yamaha Sampai 2027

Augusto Fernandez, yang akan melakoni debut MotoGP dengan prototipe V4 Yamaha di Misano akhir pekan ini, telah menandatangani perpanjangan kontrak untuk tetap menjadi pembalap penguji dan wild card pabrikan hingga akhir 2027.

"Saya sangat senang bisa terus bersama Yamaha selama dua tahun lagi," ujar Fernandez. "Perjalanan tahun ini sungguh luar biasa. Saya merasa sangat baik sejak awal: bersama semua orang, bersama tim penguji, bersama semua orang yang terlibat di Yamaha.

"Dengan semua proyek yang kami rencanakan, ini adalah waktu yang penting untuk menjadi bagian dari Tim Uji Yamaha Factory Racing, dan saya merasa bangga dan bahagia berada di sini serta melanjutkan pekerjaan saya. Saya akan memberikan yang terbaik untuk membawa merek ini kembali ke puncak."

Pembalap Spanyol, juara Moto2 tahun 2022, bergabung dengan Yamaha musim ini setelah menghabiskan dua musim di MotoGP bersama Tech3 KTM.

Meskipun tujuan awalnya adalah untuk segera kembali ke MotoGP secara penuh, pembalap berusia 27 tahun ini telah menjadi yang terdepan dalam tugas pengembangan mesin Inline dan V4, serta beberapa penampilan wildcard dan pengganti.

"Kami dengan senang hati mengonfirmasi bahwa Augusto akan melanjutkan kolaborasinya dengan Tim Uji Yamaha Factory Racing," kata Managing Director Yamaha Racing, Paolo Pavesio.

“Sejak bergabung dengan kami awal tahun ini, ia telah memberikan dampak yang luar biasa, membawa ketajaman kompetitif dan wawasan teknis ke dalam program pengembangan kami. Sinerginya dengan Andrea Dovizioso terbukti sangat berharga, baik selama sesi pengujian maupun entri wildcard.

"Sebagai pembalap MotoGP full-time belum lama, Augusto tetap berada dalam kondisi fisik dan kompetitif yang prima, menjadikannya aset ideal untuk uji coba prototipe V4 baru kami. Feedbacknya sangat penting dalam mengevaluasi indikator kinerja dan menyempurnakan pemahaman kami tentang posisi kompetitif Yamaha.

"Selain perannya sebagai Test Rider, Augusto juga akan menjadi pembalap cadangan untuk kedua Tim Yamaha jika dibutuhkan selama musim MotoGP, yang secara efektif menjadikannya 'Pembalap Pabrik kelima' kami."

Meskipun Yamaha diperkirakan akan fokus sepenuhnya pada V4 pada tahun 2026, Fernandez juga akan diminta untuk mengembangkan mesin 850cc/Pirelli baru untuk tahun berikutnya.

"Kami yakin bahwa keterlibatan Augusto yang berkelanjutan akan menjadi kunci keberhasilan 'Rencana V' kami dan pengembangan mesin 850cc baru untuk tahun 2027: dua proyek paralel yang merupakan beberapa tantangan teknis paling signifikan dalam sejarah balap Yamaha," tambah Pavesio.

Yamaha lepas Cal Crutchlow

Pavesio juga mengonfirmasi bahwa Cal Crutchlow, pembalap penguji Yamaha sejak pensiun sebagai pembalap full-time pada akhir tahun 2020, tidak akan menjadi bagian dari program pengembangan pabrikan di masa mendatang:

"Saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Cal Crutchlow atas tugasnya sebagai pembalap tes selama beberapa tahun terakhir. Meskipun ia tidak terlibat dalam proyek V4, kami tetap sangat berterima kasih atas kontribusinya yang telah lama dalam pengembangan motor Yamaha.

"Ke depannya, kami sangat senang bahwa Andrea dan Augusto telah memilih untuk melanjutkan perjalanan mereka bersama kami hingga tahun 2026 dan 2027, tetap menjadi tokoh kunci dalam evolusi proyek V4.

"Pendaftaran wild card akhir pekan ini menandai babak baru yang menarik, yang kami yakini akan menarik perhatian para penggemar MotoGP."