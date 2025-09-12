Prioritaskan Kursi Balap, Oliveira Mencari Opsi Lain untuk 2026

Miguel Oliveira mengatakan ia memiliki beberapa opsi untuk musim balap 2026, meskipun ia belum menandatangani kontrak apa pun.

Oliveira dipastikan tidak akan bertahan di Pramac Yamaha setelah tim memilih Toprak Razgatlioglu dan Jack Miller sebagai pasangan pembalap untuk musim 2026.

Sejak saat itu, Oliveira telah dikaitkan dengan peran penguji MotoGP dan kemungkinan pindah ke World Superbike untuk musim 2026.

Pembalap Portugal itu dikaitkan dengan proyek BMW di WorldSBK, bersama Danilo Petrucci, setelah Michael van der Mark mengonfirmasi bahwa ia akan hengkang pada akhir musim.

Oliveira belum menandatangani kontrak apa pun, tetapi menegaskan bahwa ia memiliki "berbagai opsi" yang tersedia untuk tahun depan.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami sedang mempertimbangkan berbagai opsi, bukan hanya satu, dan itu bagus," kata Oliveira di MotoGP San Marino, seperti dilansir WorldSBK.com.

"Kami akan berusaha membuat keputusan terbaik untuk masa depan saya. Semoga dalam beberapa minggu mendatang kami bisa mendapatkan gambaran yang jelas."

Oliveira menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk terus membalap setelah masa baktinya di Pramac berakhir.

"Balapan adalah prioritas utama saya dan yang saya rasa paling mampu saya lakukan saat ini," katanya, "Meski pabrikan mungkin ingin saya mengambil peran tes karena saya cepat dan saya masih mengikuti kecepatan MotoGP.

"Di saat yang sama, ini juga merupakan hubungan yang sangat baik dengan paddock MotoGP, untuk tetap terhubung dengan motor terbaik dan tercepat di dunia. Ini bukan keputusan yang mudah."