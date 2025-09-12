Quartararo Pesimistis Bisa Comeback dari Jumat yang Sulit di Misano

Untuk akhir pekan kedua beruntun, Fabio Quartararo gagal lolos langsung ke Kualifikasi 2.

Juara dunia 2021 itu finis di posisi ke-12 pada hari Jumat, terpaut 0,610 detik dari Marc Marquez dari Ducati.

Pembalap Monster Yamaha itu mampu melejut di Q1 dan mengamankan start baris depan di Barcelona, tapi ia ragu akan mengulangi pencapaian itu di Misano.

Quartararo mengaku kesulitan dalam memaksimalkan ban belakang Soft baru, sementara ban belakang Medium juga memberinya masalah.

"Sama-sama tidak nyaman," kata pembalap Prancis itu, yang kembali menjadi pebalap M1 teratas. "Kami cukup kesulitan, tapi mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan besok.

"Saya rasa kami tidak bisa terlalu puas finis di P12. Kami juga melakukan tes selama satu setengah hari di sini pada bulan Mei, dan kami tidak dapat menemukan solusi untuk masalah kami."

Di atas kertas, cengkeraman tinggi sirkuit Misano seharusnya menguntungkan YZR-M1. Namun, pembalap Prancis itu menyoroti hal-hal tak terduga yang mengikis kepercayaan diri dengan motor.

"Tapi lebih dari sekadar cengkeraman, ini tentang hal-hal tak terduga yang terjadi di motor, jadi kepercayaan diri tidak ada," jelas Quartararo.

"Jadi dengan ban Soft, kami punya masalah di kanan, dan dengan ban Medium di kiri.

"Ini benar-benar tak terduga. Saya tidak punya feeling untuk memaksakan diri. Kami melihat Jack terjatuh, Miguel juga... Situasi yang sulit."

Ditanya tentang peluang mengulangi performanya di Kualifikasi 1 dan finis di posisi kedua di grid Catalunya, Quartararo menyatakan: “Tidak, di Barcelona saya optimis karena saya tahu saya sudah diberikan bendera kuning dan saya tidak bisa melakukan time attack kedua.

“Tetapi ketika Anda tidak tahu apakah Anda perlu melakukan time attack dengan ban Soft atau Medium… situasi ini tidak pernah benar-benar terjadi.

“Tetapi tidak, saya tidak mengharapkan comeback yang signifikan. Kecepatannya tidak terlalu buruk dengan ban medium, tetapi time attack adalah sesuatu yang sangat kami butuhkan di trek ini.”

Jack Miller dari Pramac adalah pembalap M1 terbaik berikutnya, di posisi ke-16, pada hari ketika Augusto Fernandez memberikan debut yang menjanjikan dengan V4 baru di posisi ke-19 (+1,2 detik) – di depan rekan-rekan pembalap Yamaha lainnya, Alex Rins dan Miguel Oliveira.