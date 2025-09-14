Quartararo Merasakan Sensasi Aneh sebelum Kecelakaan Sprint Misano

Setelah kembali tampil impresif dengan melaju dari Q1 ke baris depan di kualifikasi, Fabio Quartararo berada di posisi keempat yang kuat di awal Sprint Race MotoGP Misano.

Meskipun merasakan 'perasaan aneh' dari ban belakang Yamaha-nya, pembalap Prancis itu terus menjaga jarak dengan para pesaing podium hingga terjatuh di Tikungan 2 pada putaran ke-5 dari 13 lap.

“Kami merasakan sensasi aneh di ban belakang,” kata Quartararo. “Mengecewakan karena saya tidak terjatuh karena terlalu memaksakan diri, hanya karena getaran di sisi kiri ban sudah terasa sangat kuat.

“Selalu ada sedikit getaran, tetapi tidak pernah sebanyak itu. Dan saat memasuki Tikungan 2, motornya melompat. Jadi saya kehilangan kendali ban belakang dan kemudian ban depan. Saya ingin melanjutkan, tetapi jelas mustahil, jadi saya memutuskan untuk berhenti.”

Hanya dua lap setelah kecelakaan Quartararo, Marc Marquez terjatuh dari posisi terdepan. Apakah trek secara umum licin saat Sprint?

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tidak, cukup baik. Tidak ada yang aneh selain masalah ban belakang, tetapi cengkeramannya cukup baik,” ujarnya.

Ke depannya, Quartararo merasa posisi lima besar mungkin terjadi pada hari Minggu.

“Saya pikir itu target yang realistis, sangat bergantung pada cengkeraman setelah balapan Moto2, tetapi saya pikir kecepatan kami pada dasarnya berada di 5 besar.

“Semoga bannya bekerja normal, dan dengan ban medium saya merasa kecepatannya cukup baik, jadi saya pikir kami bisa balapan yang hebat.”

Jack Miller dari Pramac menyelesaikan Sprint sebagai pembalap Yamaha teratas, di luar poin, hanya di posisi ke-14.