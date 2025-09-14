Terjatuh di Sprint Misano, Marc Marquez Terlalu Memaksakan Diri

Marc Marquez baru saja memimpin Sprint Race Misano saat terjatuh di Tikungan 15 pada Lap 6, memberi kemenangan ke Marco Bezzecchi.

Marquez membuntuti Bezzecchi di lap-lap awal, setelah naik dari posisi keempat ke posisi kedua di awal balapan.

Kesalahan Bezzecchi di tikungan keempat Lap 6 membuat Marquez cukup dekat untuk melancarkan serangan di tikungan keenam, dan tampaknya Bez tidak dapat merespon.

Tapi sembilan tikungan kemudian, Marquez terjatuh, kehilangan podium Sprint untuk pertama kalinya musim ini, dan rentetan enam kemenangan beruntun di hari Sabtu terputus.

Pembalap Spanyol itu mengaku bahwa kecelakaan adalah salahnya, dan itu adalah insiden tipikal di Misano.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya terlalu memaksakan diri, saya agak melebar di tikungan ke-15 itu, dan kecelakaan khas Misano," kata Marc Marquez setelah Sprint Race. "Tidak ada yang sempurna," tambahnya.

"Pada akhirnya, saya mengambil banyak risiko selama Sprint musim ini dan selalu berhasil. Sejak Austria tahun lalu, saya tidak melakukan kesalahan apa pun dalam Sprint.

"Itu bisa saja terjadi, dan hari ini adalah harinya; saya melakukan hal tersulit yaitu memimpin balapan, tetapi mungkin saya tidak peduli dengan suhu ban yang [masih terlalu panas], karena beberapa tikungan yang lalu saya menyalip Bezzecchi."

Marquez tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh kecelakaan itu.

"Itu bagian dari balapan," kata pebalap Ducati Lenovo itu. "Bagi saya, yang terpenting, dan saya selalu berpegang pada kalimat yang sama, memang benar bahwa kecelakaan itu tidak baik, tetapi jika Anda terjatuh saat memimpin balapan, maka Anda memiliki kecepatan."

Article continues below ADVERTISEMENT

Marquez menegaskan kembali bahwa, bagaimanapun juga, fokusnya adalah mengunci gelar MotoGP 2025, di mana ia masih unggul 173 poin.

"Tapi saya santai," katanya. "Masih [173] poin. Orang-orang selalu membicarakan 'Kapan Anda akan menutup kejuaraan?' Saya akan berusaha menutupnya sesegera mungkin, tetapi yang terpenting adalah meraihnya."

Bezzecchi “tercepat” untuk hari Minggu

Menjelang hari Minggu, Marquez melempar bola ke Bezzecchi sebagai unggulan di Grand Prix.

Jika ia berhasil melakukannya, Bezzecchi akan menjadi pebalap non-Ducati pertama yang meraih beberapa kemenangan dalam satu musim sejak Aleix Espargaro pada musim 2023, juga dengan Aprilia.

Espargaro juga merupakan pebalap non-Ducati terakhir yang memenangkan Sprint sebelum kemenangan Bezzecchi di Misano, di mana pebalap asal Catalan tersebut telah memenangkan Sprint di kandangnya pada tahun 2024.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya pikir besok Bez [Marco Bezzecchi] adalah pembalap tercepat di luar sana,” kata Marquez. “Dia memiliki kecepatan yang sangat baik, terutama karena ban belakang Medium tidak turun, jadi dia akan sangat cepat.

“Tetapi, pada akhirnya, saya juga perlu memahami – ini tidak mudah, tetapi saya perlu memahami bahwa dia bukanlah lawan utama dalam perebutan gelar juara.”

Marquez, bagaimanapun, merasa bahwa dia akan diuntungkan dari perubahan kompon ban belakang pada hari Minggu.

“Jadi, dengan ban belakang Soft [kompon] saya sedikit kesulitan karena ban depan terdorong,” jelasnya. “Faktanya, saat kualifikasi saya kesulitan dalam hal itu.

“Dengan ban Medium, secara keseluruhan saya merasa lebih baik dan lebih stabil.”