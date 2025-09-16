Di Giannantonio Mencapai Semua Targetnya di Akhir Pekan San Marino

Fabio Di Giannantonio maupun Franco Morbidelli sama-sama meraih sepasang lima besar di MotoGP San Marino, putaran kandang VR46 di mana pemilik tim Valentino Rossi menghadiri balapan.

Di Giannantonio hanya lolos kualifikasi di baris ketiga, tetapi melakukan start yang sangat baik di Sprint untuk menempatkan dirinya di posisi yang tepat untuk memanfaatkan kecelakaan Marc Marquez dan naik podium di posisi ketiga.

Pada hari Minggu, posisi kelimanya menandai finis 10 besar pertamanya di Grand Prix sejak ia finis di posisi keenam di Belanda setelah tersingkir di Jerman dan Austria, masalah teknis di lap sighting lap Hungaria, dan akhir pekan bencana yang dialaminya di Ceko.

“Akhirnya kami menyelesaikan balapan hari Minggu lagi,” ujar Diggia kepada MotoGP.com. “Itu, tentu saja, tujuan utama hari ini, dan kami finis di posisi lima besar. Jadi, itu luar biasa, kami harus bangga dengan akhir pekan ini.

“Setiap target akhir pekan ini, kami berhasil mencapainya. Targetnya adalah langsung masuk Q2 pada hari Jumat; melakukan kualifikasi yang baik, saya baik-baik saja; naik podium di Sprint sungguh luar biasa di hadapan para penggemar.

“Hari ini, di akhir, saya bisa bilang balapannya cukup solid dengan kecepatan yang sangat bagus, terutama di akhir. Jadi, kami harus bangga, mengembalikan energi, dan terus melaju.”

Morbidelli gagal meraih podium yang diraih Di Giannantonio pada hari Sabtu, tetapi berhasil meraih dua posisi keempat dalam balapan kandangnya.

“Akhir pekan yang sangat positif, saya sangat senang,” ujar pembalap VR46 Racing Team tersebut. “Kami tampil cepat sepanjang akhir pekan, selama tiga hari. Kami bekerja dengan sangat baik.

“Saya harus berterima kasih kepada tim karena, setelah Barcelona, ​​kami tiba di sini dan kami menargetkan akhir pekan yang solid, dan memang begitulah adanya.”