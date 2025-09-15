Jorge Martin Menemukan Terobosan dengan Aprilia di Tes Misano

Jorge Martin merasa telah membuat langkah besar dalam beradaptasi dengan Aprilia di tes Misano.

Juara bertahan MotoGP, Jorge Martin, mengatakan "pekerjaan besar" beradaptasi dengan Aprilia RS-GP di tes Misano sudah selesai, dan ia merasa telah mencapai sekitar "80%"

Jarak tempuh yang sangat terbatas dengan RS-GP musim ini akibat cedera panjang membuat sesi akhir pekan layaknya seperti sesi tes Aprilia sejak kembali di Grand Prix Ceko.

Martin menghabiskan hari Senin di tes pasca-balapan Grand Prix San Marino dengan fokus pada ergonomi, meningkatkan kenyamanannya di atas motor.

Hal ini memungkinkannya untuk lebih "mengendalikan motor" serta mampu mengendarainya dengan tenaga fisik yang lebih sedikit dalam jarak lebih jauh, seperti yang dikonfirmasinya pada tes.

"Saya membuat kemajuan besar dalam hal posisi di motor karena saya mencoba beberapa posisi berbeda di setang selama Austria," ujarnya kepada situs web resmi MotoGP setelah tes di posisi kesembilan secara keseluruhan meski sempat terjatuh.

"Tetapi ketika Anda berada di akhir pekan balapan, sangat sulit untuk memahami apakah itu bagus atau tidak.

"Itu diragukan, jadi kami berkata 'oke, kami akan mencobanya'. Dan akhirnya di lintasan lurus ini ketika saya menempatkan motor sama seperti Marco, saya merasakan kemajuan besar dalam hal kendali motor, pengendalian motor.

"Itu juga menjadi kurang menuntut fisik, yang sangat penting karena sepanjang balapan sangat penting untuk dapat menjaga kecepatan yang baik.

"Juga beberapa pengaturan, yang meningkatkan kecepatan saya cukup banyak dari kemarin. Semuanya berjalan dengan baik.

"Hal terpenting, menurut saya, adalah posisi di setang, dan sekarang kami sedang mencoba beberapa mapping dan elektronik yang berbeda agar kami bisa memahami cara untuk tampil lebih baik.

"Tapi bagaimanapun, saya rasa kami sudah melakukan pekerjaan besar. Sekarang tinggal memahami hal-hal kecil saja."

Ikuti langkah Bezzecchi dalam setup motor

Martin mengatakan motornya sekarang sangat mirip dari segi ergonomi dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi, sementara pada hari Senin ia juga mencoba lengan ayun yang lebih panjang.

“Secara ergonomi, saya sekarang lebih dekat dengan [motornya] - hanya saja stangnya sedikit lebih tinggi,” tambahnya. “Dan saya merasa lebih kuat di atas motor. Selain itu, kami sedikit mengubah panjang swingarm.

“Dia sedikit lebih panjang dan sepertinya lebih baik di sini. Balapan berikutnya kami tidak tahu, karena di Balaton jauh lebih pendek dan saya merasa luar biasa.

“Jadi, tergantung treknya. Tapi yang terpenting, basis di bagian depan, posisi motor, terasa lebih baik setiap saat dan setiap putaran yang saya lalui semuanya terasa sedikit lebih nyaman.”

Ditanya seberapa dekat ia merasa mampu mencapai batas kemampuannya dengan Aprilia, ia menjawab: "Mungkin kemarin saat balapan saya hanya 60%.

"Sekarang kami mencapai 75%, 80% dari batas saya. Saya masih belum bisa memacu motor 100%, tetapi kami membuat langkah besar ke depan."

