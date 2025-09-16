Miller: Yamaha Mencari "Keseimbangan Baru" dengan Motor V4

Pengalaman resmi pertama Jack Miller dengan motor Yamaha V4 pada tes pasca-balapan di Misano hanya menempatkannya di posisi ke-17, namun itu adalah hari yang "menarik".

Miller dari Pramac Yamaha, bersama duo pabrikan Fabio Quartararo dan Alex Rins, mengendarai YZR-M1 bermesin V4 di Misano setelah Augusto Fernandez memberi debut Grand Prix untuk motor tersebut akhir pekan lalu.

Miller mengatakan Yamaha "berada di jalur yang benar" dengan motor barunya, tetapi mengakui bahwa proyek baru ini masih "sangat awal".

"Sangat menarik bagi kami untuk memiliki kesempatan melakukan tes motor V4 Yamaha baru ini," ujar Miller setelah uji coba Misano.

"Ini merupakan uji coba yang baik untuk memahami kelebihan dan kekurangan motor ini, mencoba memaksimalkan kelebihannya dan memperbaiki kekurangannya.

"Kami berada di jalur yang benar: motor ini bekerja dengan baik, dan di beberapa area kami telah membuat kemajuan dibandingkan dengan YZR-M1 tahun ini, jadi kami berada di jalur yang tepat.

"Beralih dari M1 lama, yang kelebihannya terletak pada kecepatan menikung, kami sekarang mencoba menemukan keseimbangan baru dalam hal geometri, distribusi bobot, dan semua aspek tersebut.

"Motor ini melakukan semua hal dengan benar, sekarang kami hanya butuh waktu, karena ini masih tahap awal proyek."

Direktur Tim Pramac, Gino Borsoi, mengatakan bahwa menjadi bagian dari era baru Yamaha di MotoGP adalah sesuatu yang patut dibanggakan oleh tim Italia tersebut.

“Perasaan hari pertama dengan prototipe YZR-M1 V4 ini menyenangkan sejak awal, karena kami memulai dari awal,” kata Borsoi.

“Bagi kami, sangat penting untuk memberikan masukan dan sudut pandang kami kepada Yamaha mengenai proyek baru ini. Kami tahu ini akan menjadi perjalanan yang panjang, tetapi kami sangat bangga menjadi bagian dari tantangan baru ini bersama Yamaha.

“Memulai dari awal sangat penting bagi Pramac Racing, karena kami dapat mengerahkan seluruh upaya kami untuk mengembangkan motor dengan cara yang tepat.

"YZR-M1 lama sudah merupakan motor yang lengkap, tetapi dengan prototipe V4 yang baru, kami dapat memberikan masukan kepada para insinyur Yamaha untuk membantu mereka.

"Yamaha kini memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan kami siap untuk melakukan bagian kami.

"Tes hari ini penting untuk mulai memahami arah yang perlu kami tuju. Komentar Jack [Miller] sudah cukup jelas: di beberapa area kami telah menerima umpan balik yang baik dan melakukan peningkatan dibandingkan motor lama, sementara di area lain kami tahu masih banyak yang harus dilakukan."

Setelah tes di Misano, YZR-M1 V4 akan kembali mengaspal di Sepang dengan Fernandez di atas motor.