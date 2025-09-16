"Ambisi Besar" untuk Luca Marini setelah Tes Misano yang Positif

Luca Marini mengakhiri akhir pekan yang kuat di Misano dengan tes “sibuk” karena absennya Joan Mir.

Luca Marini, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Luca Marini, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Luca Marini mengatakan ia memiliki "ambisi besar" untuk sisa musim 2025 setelah "hari yang sangat sibuk" di tes pasca-balapan MotoGP Misano.

Marini memasuki tes setelah akhir pekan yang kuat di MotoGP San Marino, lolos kualifikasi dari baris kedua dan menyelesaikan kedua balapan di 10 besar.

Meski hanya di posisi ke-12 di akhir sesi 2, Marini melakukan kerja ganda karena rekan satu timnya di Honda HRC Castrol Joan Mir memilih untuk tidak berkendara pada hari Senin.

Marini, yang telah mendebutkan konfigurasi aerodinamis belakang baru pada hari Jumat di Misano, merasa puas dengan hasil kerjanya, yang dibantu cuaca yang konsisten dan baik di Misano.

“Hari yang sangat sibuk bagi kami karena sayangnya Joan [Mir] tidak bisa membalap, kami harus sedikit menyesuaikan rencana kami,” kata Luca Marini.

“Kami punya banyak waktu hari ini karena cuaca dan treknya sempurna, jadi tidak ada masalah dan itu berarti kami mencoba beberapa hal yang berbeda.

“Secara keseluruhan saya senang dengan apa yang kami coba, baik untuk beberapa balapan berikutnya maupun untuk jangka panjang – saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di garasi dan di Jepang atas kerja keras mereka karena kami mendapatkan banyak hal positif akhir pekan ini dan hari ini.

“Seperti biasa, kami harus menemukan kompromi terbaik di antara semua hal di motor.

“Masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, tetapi saya menuju balapan di Asia dengan ambisi besar untuk melanjutkan performa kami.”

