Ducati Tanggapi Santai Rumor 'Perceraian' Davide Tardozzi

Rumor berhembus di kubu Ducati bahwa Team Manager tim pabrikan mereka, Davide Tardozzi, akan pergi di akhir musim depan.

Mengutip "rumor internal", Gazzetta.it menyebutkan bahwa Ducati dan Tardozzi mungkin akan 'berpisah' setelah diduga terjadi perselisihan dengan General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna.

Laporan tersebut mengklaim ketegangan tersebut berasal dari komentar Tardozzi selama musim MotoGP 2025, di mana ia mengatakan mereka terlambat memahami kebutuhan teknis Francesco Bagnaia.

Pembalap tes pabrikan Michele Pirro, Team Manager Pramac Gino Borsoi, dan mantan manajer Pramac dan KTM Giacomo Guidotti disebut-sebut sebagai calon pengganti.

Namun, menjelang perayaan Campioni in Festa akhir tahun pada hari Jumat, Ducati tampaknya mengejek spekulasi tersebut dengan mengunggah gambar di media sosial yang menampilkan Tardozzi dan Dall’Igna dalam konfrontasi yang direkayasa, diikuti oleh foto kedua yang menunjukkan keduanya tertawa bersama, dengan keterangan: “Perceraian? Temukan selengkapnya pukul 12.00 siang ⏰”

"Absurd dan tidak berdasar"

Berbicara di acara tersebut, GPone.com mengutip Tardozzi, 66 tahun, yang mengatakan:

“Rumor ini tidak masuk akal dan tidak berdasar. Saya tahu hubungan saya dengan Gigi Dall’Igna, Mauro Grassilli, dan Claudio Domenicali.

“Kami tersenyum, bertanya-tanya mengapa rumor itu muncul, tetapi saya ulangi, tidak ada dasar untuk itu… Tidak ada ‘rumor internal’… Hubungan saya dengan Ducati benar-benar solid.”

Sejak pensiun sebagai pembalap pada tahun 1992, Tardozzi telah menjadi tokoh sentral dalam struktur manajemen Ducati, pertama di WorldSBK dan kemudian di MotoGP.

Satu-satunya masa absennya dari pabrikan Italia itu terjadi pada tahun 2010, ketika ia secara mengejutkan bergabung dengan proyek WorldSBK BMW untuk sementara waktu.

Namun, ia segera kembali ke Ducati, kali ini di MotoGP, di mana tim pabrikan tersebut telah memenangkan gelar juara bersama Francesco Bagnaia (2022, 2023) dan Marc Marquez (2025).

Di antara itu, Jorge Martin memenangkan gelar juara 2024 untuk Pramac Ducati.