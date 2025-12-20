Marc Marquez Menilai Masa Depannya di Ducati setelah 2026

Setelah kembali ke puncak Kejuaraan Dunia MotoGP di musim debutnya bersama Ducati, Marc Marquez yakin pabrikan Bologna akan kembali menghadirkan "motor tercepat" untuk tahun terakhir regulasi 1000cc pada tahun 2026.

Namun di luar itu, Marquez mengakui masa depannya "masih belum pasti" karena MotoGP bersiap untuk beralih ke mesin 850cc dan ban Pirelli pada tahun 2027.

Kini berusia 32 tahun dan menjadi pembalap tertua di grid setelah Johann Zarco, Marquez berpeluang meraih titel Grand Prix ke-10 musim depan, mengungguli Valentino Rossi dan membuatnya sejajar dengan Giacomo Agostini.

Terlepas dari kesuksesan spektakuler pada tahun pertamanya berseragam merah, Marquez tidak menutup kemungkinan untuk suatu hari kembali ke Honda, di mana ia menghabiskan sebagian besar karier MotoGP-nya.

Saat ditanya dalam perayaan akhir tahun Ducati 'Campioni in Festa' apakah kembalinya ke Honda mungkin terjadi pada tahun 2027, GPone.com mengutip Marquez yang mengatakan:

“Untuk tahun depan, jelas bahwa kami akan memiliki motor tercepat, yang merupakan hal terpenting.

“Namun, untuk tahun 2027-2028, semuanya masih belum pasti; semuanya akan terbuka.

“Tetapi jika Anda melihat saya, saya bahagia, saya cepat, dan saya menang, saya telah berusaha untuk tidak pindah.

“Jadi prioritasnya adalah menjadi cepat, dan di Ducati Anda bisa menjadi seperti itu, tetapi saya juga harus memahami banyak hal dan memutuskan apa yang terbaik untuk masa depan saya.”

Ketika ditanya seberapa besar keinginannya untuk tetap di Ducati jika dinilai dari angka 1 sampai 10, Marquez menjawab:

“Saya tidak tahu, bagi saya, saya akan mengatakan delapan. Kami bekerja untuk menang, dan semua orang menginginkannya, dan itu sangat penting untuk tahun 2027-2028.”

Komentar Marquez menunjukkan bahwa ia berencana untuk menandatangani kontrak dua tahun biasa.

Sebelumnya, ia berpisah dari kontrak empat tahun dengan HRC untuk menandatangani kontrak satu musim dengan Gresini, diikuti oleh perjanjian dua tahun dengan tim pabrikan Ducati saat ini.

CEO Ducati, Claudio Domenicali, mengatakan bahwa negosiasi kontrak 2027 “akan mulai berjalan pada bulan Februari atau Maret.”

“Marc bekerja dengan sangat baik bersama kami dan begitu pula sebaliknya, tetapi semuanya masih perlu dievaluasi,” katanya. “Hal yang sama berlaku untuk Pecco.”

Ducati telah memenangkan gelar juara MotoGP selama empat tahun terakhir, dengan Francesco Bagnaia (dua kali), Jorge Martin, dan Marc Marquez.