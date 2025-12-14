Marc Marquez "Tidak akan Berpikir Dua Kali" Jika Ada Tawaran Honda

Dengan kontrak mayoritas pembalap akan habis tahun depan - dan menjelang era baru MotoGP di 2027 - Marc Marquez diyakini akan menjadi penggerak utama Silly Season.

Dan menurut manajer veteran MotoGP Carlo Pernat, juara dunia Grand Prix sembilan kali itu "tidak akan berpikir dua kali" jika ada tawaran kembali ke Honda di 2027.

Juara MotoGP tujuh kali ini memulai karier kelas utamanya bersama Honda pada tahun 2013 dan menghabiskan 11 musim bersama merek Jepang tersebut, memenangkan enam gelar dalam kurun waktu itu.

Kemitraan tersebut berakhir dengan penuh emosi pada tahun 2023, karena motor yang kurang kompetitif memaksa Marc Marquez untuk mengambil langkah berisiko ke Gresini Ducati untuk menemukan kembali performanya.

Dua musim Marquez bersama motor Ducati telah terbukti sangat sukses, dengan pembalap berusia 32 tahun itu mencetak 14 kemenangan grand prix dan gelar juara dunia ketujuh pada tahun 2025.

Akankah Marc Marquez pergi dari Ducati?

Pada tahap ini, secara luas diperkirakan bahwa Marquez akan memperbarui kontraknya dengan Ducati untuk perubahan aturan tahun 2027.

Namun, kemajuan yang telah diraih Honda selama ketidakhadirannya telah memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan reuni dalam siklus kontrak baru.

Mengenai hal ini, Marquez mengatakan pada bulan Oktober: “Saya memiliki mentalitas yang sama: jika Anda cepat dan Anda bahagia, dan Anda tersenyum di satu tempat, jangan pindah.

“Mari kita lihat. Anda tidak pernah tahu, karena olahraga berubah dari hari ke hari.”

Carlo Pernat, seorang manajer pembalap veteran di paddock MotoGP, berbicara kepada Telenord tentang pasar pembalap 2027 dan percaya bahwa Honda "akan melakukan apa saja" untuk mendapatkan Marquez kembali.

“Menurut pendapat saya, [Pecco] Bagnaia tidak akan pernah menginginkan apa pun selain Ducati; dia bahkan mengatakan di Valencia bahwa dia ingin mengakhiri kariernya dengan mengenakan warna-warna itu,” katanya.

“Jelas bahwa musim seperti ini lagi tidak mungkin terjadi karena, jika itu terjadi, tentu akan menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara pembalap dan tim, tetapi hati-hati.

“Ducati membutuhkan seorang juara, atau setidaknya menanggung risiko harus memiliki satu... Marc Marquez mungkin tidak akan mengenakan warna Ducati pada tahun 2027.

“Honda ada di hati Marc Márquez, dan Alberto Puig akan melakukan apa saja untuk membawanya kembali ke garasi.

“Jika Honda terus berkembang secara teknis, saya pikir Jepang akan menawarkan sesuatu, dan Marc Marquez tidak akan ragu jika mereka menjaminnya motor yang kompetitif.

“Coba pikirkan, ini adalah sesuatu yang mungkin sangat disukai oleh para petinggi MotoGP yang baru, mengingat Liberty Media akan fokus pada narasi tersebut.

“Tahukah Anda apa yang membuat saya tersenyum? Gagasan bahwa di garasi Honda tahun 2027 bisa ada Marc Márquez dan saudara laki-laki Valentino Rossi.”