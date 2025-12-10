Razgatlioglu Jelaskan Bagaimana MotoGP Berbeda dengan WorldSBK

Juara Dunia Superbike tiga kali, Toprak Razgatlioglu, telah berbicara tentang debut publiknya di MotoGP pada tes Valencia dan menyoroti area kunci yang perlu ditingkatkan.

Pembalap Turki ini merupakan rekrutan utama bursa transfer pembalap 2026 pada musim panas lalu, setelah menyetujui kesepakatan denganPramac Yamaha untuk bergabung dengan MotoGP setidaknya selama dua musim.

Datang sebagai juara Dunia Superbike tiga kali setelah kesuksesannya meraih gelar juara pada tahun 2025, Toprak Razgatlioglu melakukan debut tes publiknya di Valencia bulan lalu.

Meskipun bukan pertama kalinya ia mengendarai motor MotoGP, Razgatlioglu tampil mengesankan dengan catatan waktu putaran hanya terpaut 1,294 detik dari waktu tercepat dengan Yamaha V4 baru.

“Segala sesuatunya di motor berbeda”

Berbicara untuk pertama kalinya tentang pengalamannya dengan YZR-M1, Razgatlioglu mengatakan kepada media Jerman, Speedweek, bahwa ia "agak gugup" mengingat perhatian yang tertuju padanya.

Ia juga mencatat bahwa perbedaan terbesar dibandingkan dengan Superbike adalah posisi berkendara, tetapi mengatakan Yamaha sudah merencanakan pembaruan untuk membantunya di area ini.

“Awalnya, semuanya benar-benar berbeda,” katanya. “Bukan hanya motornya, semuanya, seluruh paddock. Saya akui, terutama hari pertama di Valencia terasa aneh dengan semua yang terjadi.

“Banyaknya orang dan kamera membuat saya sedikit gugup pada uji coba pertama.

“Semua hal pada motor itu sendiri berbeda dari Superbike, tetapi perbedaan terbesar adalah posisi berkendara.

“Itu sangat penting bagi saya. Kami terutama menggunakan hari pertama untuk menemukan posisi saya di motor.

“Perasaan terhadap roda depan dan rem; masih ada ruang untuk perbaikan di sana.

“Kami hanya memiliki satu motor yang tersedia dan tidak ada suku cadang lain pada hari pertama. Tetapi akan ada suku cadang baru segera.”

Yamaha akan merilis stang jepit yang dimodifikasi agar sedikit lebih tinggi. Lalu ada hal-hal lain [seperti] rem, ban, dan akselerasi.

Singkatnya, semuanya berbeda.