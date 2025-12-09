KTM "Tidak Menyangka" Kebangkitan di Paruh Kedua 2025

KTM memasuki musim 2025 dengan ketidakpastian, karena krisis keuangan besar mengancam masa depan merek tersebut.

Ketika musim balap dimulai, pabrikan Austria itu tampak mengalami kemunduran dibandingkan tahun sebelumnya dan kesulitan untuk mengulangi hasil tersebut.

KTM baru resmi meraih podium pertama di Grand Prix Ceko sebelum jeda musim panas.

Namun, setelah titik ini, motor yang diperbarui membuat KTM, terutama Pedro Acosta, menjadi penantang podium yang konsisten di paruh kedua musim.

Merefleksikan tahun ini, Aki Ajo mengakui hasil ini sulit dibayangkan mengingat awal musim KTM yang sulit.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jika kita melihat hasil dan poin secara spesifik, di paruh kedua musim ini, kita harus sangat senang,” ujar manajer tim tersebut kepada situs web resmi MotoGP.

“Kami sangat dekat dengan puncak di sana, dan tentu saja, dengan Pedro kami telah meraih begitu banyak podium.

“Secara umum, dengan proyek ini dan dengan semua pembalap, kami telah membuat kemajuan.

“Jika Anda memikirkan momen-momen awal, seperti di Austin, mungkin kami tidak menyangka akan mencapai kemajuan ini.

“Tapi, MotoGP sekarang sangat ketat, persaingannya sangat ketat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Jadi, saya tidak akan terlalu fokus pada apa yang terjadi di sekitar dan terlalu fokus pada posisi atau segalanya.

"Saya pikir kita perlu fokus pada peningkatan harian dalam proyek kita, dan beginilah cara kita mengukurnya, bagaimana kita memahaminya, dan seberapa banyak peningkatan yang bisa kita dapatkan dengan memahaminya. Lebih baik tetap fokus untuk itu."

Paruh pertama musim KTM yang sulit memicu spekulasi bahwa Acosta bisa meninggalkan merek tersebut pada tahun 2026, dengan pembalap Spanyol itu dikaitkan dengan Honda dan mengakui melakukan percakapan dengan VR46 Ducati.