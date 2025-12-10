Debut MotoGP Tidak Obati Kekecewaan Bulega dari Kekalahan Gelar

Nicolo Bulega dari Ducati mengakui kekecewaan karena gagal meraih gelar Juara Dunia Superbike 2025 tidak berkurang oleh debutnya di MotoGP pada akhir musim.

Pembalap Italia itu hampir meraih gelar WorldSBK pertamanya pada bulan Oktober ketika ia mengalahkan Toprak Razgatlioglu di balapan terakhir musim.

Bulega akhirnya kalah dari superstar Turki tersebut, yang gelar juara dunia ketiganya diraih jelang kepindahannya ke MotoGP musim depan bersama Pramac Yamaha.

Karena cedera yang dialami Marc Marquez, Bulega dipanggil oleh Ducati untuk menggantikannya di dua putaran terakhir MotoGP tahun ini, dan mantan anggota VR46 Academy itu berhasil mencetak poin di kedua balapan tersebut.

Terlepas dari momen besar dalam kariernya, Bulega mengakui kepada GPOne Italia bahwa hal itu tidak mengurangi kekecewaannya karena kehilangan gelar juara dunia Superbike.

“Kekecewaan karena gagal meraih gelar juara dunia masih membekas, karena MotoGP tidak membuat saya melupakan kejuaraan tersebut,” katanya.

“Tentu saja, kesempatan untuk balapan di MotoGP sangat luar biasa, tetapi saya tetap menganggapnya sebagai hal yang terpisah.

“Seperti yang saya katakan, kekecewaan atas gelar yang tidak saya menangkan masih ada, tetapi sekarang sudah hilang, dan yang tersisa untuk dipikirkan hanyalah tahun 2026.”

Tetap berlaga di World Superbike tahun depan bersamaan dengan perannya sebagai pembalap uji Ducati MotoGP, Bulega adalah favorit utama untuk memenangkan gelar pada tahun 2026.

Bulega mengatakan “tidak ada gunanya menyembunyikan” fakta ini, tetapi tetap waspada terhadap para pesaing yang akan dihadapinya.

“Saya senang mengetahui hal itu,” katanya tentang statusnya sebagai favorit juara. “Bahkan, lebih dari sekadar tekanan, bagi saya, itu adalah motivasi karena itu berarti orang lain berpikir saya adalah pembalap yang paling komplet dan yang harus dikalahkan.

“Pada akhirnya, saya pikir tidak ada gunanya menyembunyikannya. Tetapi, setiap tahun, situasinya dapat berubah karena ada hal-hal baru, seperti [Iker] Lecuona dengan Ducati, [Danilo] Petrucci dan [Miguel] Oliveira dengan BMW.

“Meskipun demikian, tidak ada yang pasti.”

Bulega diperkirakan akan mulai menguji motor Ducati MotoGP 2027 pada musim panas tahun depan dan saat ini dijadwalkan untuk melakukan tiga kali uji coba, dengan opsi untuk lebih banyak uji coba yang akan dibahas.

Semua ini akan mengantarkan Bulega ke kursi balap bersama Ducati di salah satu timnya pada tahun 2027.

