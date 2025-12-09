Tim MotoGP Valentino Rossi "Harus Bertarung untuk Hal Penting"

Tim VR46 milik Valentino Rossi menerima dukungan pabrikan Ducati pada tahun 2025, dengan mendapatkan GP25 untuk Fabio Di Giannantonio setelah kepergian Pramac ke Yamaha.

Namun, VR46 kesulitan untuk konsisten pada tahun 2025, dengan Di Giannantonio dan Franco Morbidelli (yang mengendarai GP24) hanya meraih enam podium dalam 22 putaran.

Sebaliknya, Gresini secara konsisten menjadi penantang podium, atau bahkan kemenangan. Alex Marquez memenangkan tiga Grand Prix dengan GP24 dan membawanya ke posisi kedua klasemen, sementara pembalap rookie Fermin Aldeguer meraih kemenangan perdananya di Indonesia.

Di klasemen akhir tim, Gresini mengungguli VR46 dengan selisih 188 poin. Tahun depan, tim akan memiliki motor spek pabrikan untuk Alex Marquez.

Setelah Di Giannantonio meraih podium di balapan terakhir di Valencia, bos tim Pablo Nieto mengeluhkan kurangnya konsistensi kedua pebalapnya, terutama saat melawan Gresini pada tahun 2025.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Memang benar, Gresini memiliki peralatan yang sama dengan kami, dan mereka lebih cepat dari kami,” ujarnya kepada Sky Italy.

“Kami harus meningkatkan diri, kami harus mengalahkan mereka, mengalahkan tim pabrikan dari waktu ke waktu juga, karena itulah tujuan kami, berjuang untuk sesuatu yang penting. Setelah itu, kita lihat saja nanti.”

Nieto menambahkan: “Kita perlu memahami mengapa musim ini kita berjuang untuk podium di satu balapan – dan terkadang, seperti di Jerman, untuk menang – sementara sangat sulit untuk berada di 10 besar di balapan berikutnya.

“Kita perlu mencoba memahami alasannya, untuk mengatasinya.

“Sangat, sangat penting untuk lebih konsisten karena, pada akhirnya, itulah yang membuat perbedaan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Itulah tujuan kami, untuk mencoba lebih konsisten dan selalu setidaknya berada di lima besar. Ini hal yang sangat, sangat sulit.

“Ketika Anda memiliki masalah, sangat penting untuk tidak memperbesarnya.

“Ini adalah elemen kunci karena masalah kecil bisa menjadi masalah yang lebih besar.

“Secara pribadi, saya pikir itulah mengapa di beberapa balapan Anda berjuang untuk podium dan tidak di balapan lain.”