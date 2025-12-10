Bagnaia Disarankan untuk Mempekerjakan Psikolog Olahraga

Juara dunia MotoGP tiga kali, Jorge Lorenzo, menyarankan Francesco Bagnaia untuk bekerja sama dengan psikolog olahraga untuk keluar dari masa sulit yang dihadapinya sepanjang musim 2025.

Bagnaia, juara dunia MotoGP dua kali, diharapkan menjadi rival utama Marc Marquez yang didatangkan Ducati tahun ini setelah memenangkan 11 Grand Prix dan hanya terpaut 10 poin dari gelar ketiganya tahun lalu.

Namun, Pecco Bagnaia kesulitan dengan kurangnya kepercayaan diri pada bagian depan motor GP25-nya sejak awal dan sangat tidak konsisten.

Ia hanya menang dua kali pada tahun 2025, tidak mencetak poin dalam lima Grand Prix terakhir, dan akhirnya tertinggal 257 poin dari Marquez di posisi lima klasemen akhir.

Baik Ducati maupun Bagnaia tampak kesulitan memahami apa yang terjadi, dengan berbagai perubahan pengaturan yang dilakukan tidak memberikan solusi permanen.

Bagnaia perlu "menemukan kembali sikap positifnya"

Lorenzo yakin Bagnaia bisa mendapat manfaat dari bekerja sama dengan psikolog olahraga, seperti yang ia lakukan selama kariernya, untuk membantu “menemukan kembali sikap positifnya”.

“Bagnaia berada di posisi yang sempurna di Ducati: juara dunia dua kali, orang Italia, motor Italia, nomor satu,” kata Lorenzo kepada Moto.it.

“Marquez datang dan langsung melaju lebih cepat, dan itu membuat Anda gugup, kehilangan kepercayaan diri, mulai banyak ragu, dan kehilangan antusiasme.

“Menurut saya, Pecco telah kehilangan kepercayaan diri dan antusiasme ini; dia agak terlalu negatif.”

“Ia perlu segera mendapatkan kembali keceriaannya; jika tidak, ia berisiko mengalami kesulitan dengan kontrak berikutnya.

“Semoga liburan selama tiga bulan, mencoba motor yang agak baru, akan bermanfaat baginya.

“Beristirahat, meluangkan waktu untuk melepaskan diri dari pikiran negatif.

“Tapi saya rasa Bagnaia membutuhkan seseorang untuk membantunya dari luar: beberapa pelatih, Valentino dari VR46, pergi ke psikolog olahraga.

“Saya pernah melakukannya di beberapa titik dalam karier saya, banyak yang pernah.

“Ia perlu menemukan kembali sikap positifnya, antusiasmenya. Pecco setidaknya sama bagusnya dengan Alex Marquez, tidak lebih rendah.”

Lorenzo menambahkan: “Anda harus rendah hati, tidak memiliki ego, dan berkata: lihat, saya punya masalah, saya akan mencoba.

“Mungkin Anda pergi ke psikolog, dan itu tidak akan mengubah apa pun, atau mungkin akan mengubah sesuatu.

“Andrea Dovizioso, misalnya, pada tahun 2017, sebelum Kejuaraan Dunia MotoGP, mulai bekerja dengan seorang psikolog, dan itu mengubah cara berpikirnya; dia mulai memiliki lebih banyak kepercayaan diri.

“Dia adalah pembalap yang sama; tekniknya tidak berubah, tetapi pola pikir dan keyakinannya telah berubah.”