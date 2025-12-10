Acosta Ungkap Satu Nama yang Layak Kembali ke MotoGP Full-Time

Sosok yang dimaksud Pedro Acosta adalah penguji KTM Pol Espargaro, yang terakhir membalap full-time untuk Tech3 KTM di tahun 2023.

Pol Espargaro memulai debutnya di MotoGP pada tahun 2014 bersama Tech3 Yamaha sebagai juara bertahan Moto2, dan pernah bergabung dengan KTM dan Honda.

Kariernya terhenti pada tahun 2023, ketika ia mengalami kecelakaan serius selama Grand Prix Portugal dan melewatkan paruh pertama musim.

Meskipun ia memiliki kontrak dengan Tech3 KTM untuk tahun 2024, ia meninggalkan balap penuh waktu untuk mengambil peran sebagai pembalap uji coba dengan merek Austria tersebut dan memulihkan kebugarannya sepenuhnya.

Espargaro tampil tiga kali pada tahun 2024, mencetak poin di dua di antaranya, dan meraih finis 10 besar di empat dari lima balapan yang diikutinya pada tahun 2025.

Bagaimana Espargaro membantu Acosta

Di akhir musim 2025, Acosta memuji Espargaro atas pekerjaanya sebagai penguji KTM, dan percaya bahwa ia layak mendapatkan kursi full-time di MotoGP.

“Ada orang yang harus mempertimbangkan untuk menjadikan Pol sebagai pembalap tetap di MotoGP lagi,” katanya. “Saya akan merekomendasikannya kepada siapa pun di kejuaraan ini.

“Tahun ini, dia telah mengikuti beberapa balapan, dia [hampir] selalu berada di Q2, dan [jika dia tidak] mengalami masalah dan jatuh [di Malaysia], dia akan selalu berada di 10 besar [dalam balapan].

“Pol datang ke sini tanpa tekanan; dia menikmati waktunya.

“Di Australia, itu sangat membantu saya untuk berkendara di belakangnya.

“Dia sangat terbuka untuk bekerja dan membantu pabrik.

“Selalu menyenangkan memiliki pembalap seperti itu.”

“Dia mengendarai motor dengan cara yang mirip dengan saya, agresif dengan ban depan, dan bagus bagi saya untuk memiliki pilihan dari seseorang yang berpengalaman dan data dari seseorang yang cepat.”

Espargaro sebelumnya mempertimbangkan untuk kembali balapan di World Superbikes, meskipun ia akan melanjutkan perannya sebagai pembalap uji KTM tahun depan.