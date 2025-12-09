KTM Terkejut dengan Laptime Motor 850cc pada Debut Tes di Jerez

Bos KTM, Pit Beirer, mengatakan tim penguji MotoGP KTM "sangat terkejut" dengan laptime yang dicapai mesin 850cc 2027 mereka saat uji coba perdana di Jerez pekan lalu.

Pabrikan Austria ini menjadi berita utama pekan lalu ketika mengungkapkan bahwa mereka telah mencoba mesin 850cc barunya untuk pertama kalinya dalam uji coba musim dingin privat di Jerez.

Hal ini terjadi hanya beberapa bulan setelah KTM menjadi pabrikan pertama yang merilis cuplikan mesin 850cc mereka yang sedang diuji coba di dyno.

Tes Jerez, yang diawasi oleh Dani Pedrosa dan Pol Espargaro, adalah pernyataan penting dari KTM terkait rencana mereka di tahun 2027 setelah krisis keuangan besar yang melanda perusahaan selama 12 bulan terakhir.

Hanya sedikit detail yang terungkap dari tes tersebut, selain RC16 yang digunakan tidak memiliki perangkat ride-height aktif, sesuai dengan regulasi 2027, dan juga ban Pirelli yang akan dipakai di era baru MotoGP.

Tidak ada laptime yang muncul dari tes tersebut, meskipun Pit Beirer mengatakan kepada Speedweek bahwa laptimenya "sangat memuaskan".

"Poin yang sangat penting bagi saya adalah kedua pembalap sangat menikmati pengalaman mengendarai 850," ujarnya.

"Ada indikasi kuat bahwa konsep baru yang dirancang oleh semua pihak yang terlibat juga dapat diterapkan di trek.

"Berkendara tanpa perangkat ketinggian berkendara bekerja dengan sempurna, dan semua orang terkejut betapa cepatnya mereka mencapai catatan waktu putaran yang sangat memuaskan dengan 850.

"Uji coba berjalan sangat baik bagi kami, karena kami mendapatkan manfaat penuh dari kemampuan mengoptimalkan motor 2026 di satu sisi, dan sekaligus mengerjakan proyek 850 dengan unit yang sepenuhnya independen.

"Itu adalah konfirmasi atas upaya besar kami, dan kami senang memiliki pengaturan ini dan dua pembalap uji seperti Pol dan Dani."

Peralihan ke motor 850cc pada tahun 2027 akan menjadi perubahan formula mesin pertama sejak 2012, ketika motor 1000cc saat ini diperkenalkan.

Bagi KTM, 2027 adalah siklus perubahan regulasi pertama yang mereka jalani di MotoGP, setelah memasuki tahun 2017, setahun setelah era Michelin dan satu musim setelah dikenalkannya regulasi satu spesifikasi untuk ECU.

Saat ini belum ada pabrikan yang secara resmi mendaftar untuk siklus aturan baru ini, meskipun ini diperkirakan hanya formalitas belaka.