Kenapa Acosta Memilih Tanpa Mass Damper untuk Musim 2025?

Pedro Acosta menjelaskan kenapa ia tidak mengikuti pembalap Tech3 untuk menggunakan sistem mass damper KTM di musim MotoGP 2025.

Setelah paruh awal musim yang kacau, Acosta dan krunya menetapkan dua set-up dasar yang efektif untuk RC16 yang dipakainya untuk meraih 12 podium di paruh kedua 2025 dan menyelesaikan musim di posisi empat klasemen.

“Saya mencobanya di awal musim, dan kami melepasnya. Saya sudah cukup banyak melakukan hal-hal tanpa perlu memikirkan mass damper,” kata Acosta di putaran kedua terakhir di Portimao.

“Saya cukup puas dengan motor yang saya miliki sekarang. Saya memiliki dua set-up dasar. Jika saya membutuhkan satu hal, kami memilih satu arah. Jika saya membutuhkan hal lain, saya memilih arah lain.

“Dan secara umum, itu cukup berhasil bagi saya. Saya tahu motor yang saya miliki. Dan saya mengatasi masalah yang saya miliki.

“Karena alasan-alasan ini, dan karena hanya tinggal dua balapan lagi, tidak perlu memasang hal-hal [baru]. Kami akan menghabiskan satu hari di Valencia untuk mencoba semua hal ini.”

KTM rear seat unit, with Brad Binder, 2025 Valencia MotoGP Test

Acosta, seperti pebalap KTM lainnya, menguji berbagai kotak 'peredam massa' di bagian belakang motornya di Valencia.

Namun, setelah kehilangan pagi hari karena trek yang basah, ia menegaskan, "prioritas hari ini adalah aerodinamika."

Di awal musim, Maverick Vinales dari Tech3 menjelaskan manfaat dan tantangan dalam menyempurnakan peredam massa.

"Sangat penting untuk membuatnya berfungsi, karena jika berfungsi, itu adalah peningkatan yang baik, dapat meredam banyak getaran. Jadi pada dasarnya, Anda bisa lebih cepat," jelasnya.

Masalahnya adalah terkadang "ketika cuaca sangat panas, konfigurasinya tidak selalu sama saat balapan, sehingga getarannya meningkat."

Vinales juga menegaskan bahwa hanya karena seorang pebalap menggunakan unit jok yang lebih besar, bukan berarti ada sesuatu di dalamnya.

"Saya hanya punya strukturnya, tetapi saya tidak punya peredam massa," ujarnya di Mugello. "Saya ingin menggunakannya, karena menurut saya ini sebuah langkah, tetapi saat ini kami membutuhkan sedikit waktu lagi.

"Karena di Austin, sistemnya bekerja dengan sangat baik sampai sesuatu terjadi, dan kemudian getarannya sangat besar dan saya tidak bisa menyelesaikan sprint."

Honda rear seat unit 'hump', 2025 Valencia MotoGP Test

Honda juga bereksperimen dengan punuk kursi belakang yang direvisi pada tahun 2025, yang diyakini berisi peredam massa versi baru.

"Ini adalah sesuatu yang sedang kami uji, dan kami membutuhkan sedikit waktu lagi," kata Luca Marini di Portimao, sebelum menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal keberadaan perangkat tersebut: "Kami tidak bisa membicarakannya."