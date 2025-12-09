Razgatlioglu Merasa Semakin Populer di Tengah Kesuksesannya

Setelah mendapatkan medali emas World Superbike ketiganya di FIM Awards pada hari Sabtu, Toprak Razgatlioglu berbagi cerita tentang bagaimana hidupnya telah berubah.

Sebagai juara dunia bersama Yamaha pada tahun 2021, Razgatlioglu menutup kariernya di WorldSBK dengan dua gelar juara berturut-turut untuk BMW.

Pencapaian ini juga menyamai prestasi legenda WorldSBK, Troy Bayliss, hanya Carl Fogarty (4) dan Jonathan Rea (6) yang telah meraih lebih banyak gelar.

"Saya selalu bermimpi menjadi juara dunia sekali, tetapi kami berhasil melakukannya tiga kali, dan saya sangat bahagia karenanya!" ujar Razgatlioglu kepada juara WorldSBK dua kali, James Toseland, saat diwawancarai di karpet merah di Swiss.

"Tapi bagaimanapun, sekarang, akhirnya, saya akan pergi ke MotoGP. Ini adalah berita yang sangat besar bagi saya, dan juga tantangan terbesar."

Prestasi Razgatlioglu dan kepindahannya ke MotoGP telah membuatnya "semakin terkenal" di kampung halamannya di Turki.

"Semua orang sangat bahagia [di Turki]... Saya semakin terkenal!" katanya. "Ini bagus [tetapi] terkadang tidak mudah ketika saya pergi ke restoran atau ke suatu tempat, dan semua orang memperhatikan. Tapi saya sedang belajar.

"Sekarang semua orang mengenal saya... Ini bagus untuk olahraga ini karena di Turki, sepak bola adalah segalanya, tetapi sekarang sudah mulai sedikit berubah.

"Saya berharap di MotoGP saya akan meraih kesuksesan yang baik dan mungkin olahraga motor akan menjadi jauh [lebih besar] di Turki."

Toprak Razgatlioglu, 2025 Valencia MotoGP Test

"Semuanya sudah siap" untuk balapan kandang

Kepindahan Razgatlioglu yang kontroversial ke MotoGP melalui kontrak awal dua tahun dengan Pramac Yamaha juga meningkatkan spekulasi bahwa Grand Prix Turki akan kembali ke kalender kejuaraan dunia.

MotoGP belum pernah digelar di Istanbul Park sejak 2007, tetapi Razgatlioglu mengatakan kepada Speedweek.com bahwa "semuanya sudah siap" untuk kembali.

"Ada aspal baru di sana, semuanya sudah siap," kata Razgatlioglu. "Itu akan menyenangkan bagi saya, tetapi mungkin lebih baik di tahun 2027. Bukan di tahun pertama saya."

Musim kedua Razgatlioglu akan menjadi musim MotoGP di mana ia akan beralih dari ban Michelin ke ban Pirelli, merek yang familiar bagi Razgatlioglu dari WorldSBK, serta memperkenalkan mesin 850cc baru.

“Sebaiknya 2027 [untuk GP Turki karena] itu balapan kandang saya, dan saya harus meraih podium di sana,” kata Razgatlioglu.

