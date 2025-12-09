Marc Marquez Mengenang "Momen Gelap" saat Tinggalkan Honda

Marc Marquez berterima kasih kepada orang-orang terdekatnya - keluarga, sahabat, dan kru - atas perannya menghindari "keputusan mendadak" di fase akhir yang "gelap" bersama Honda.

Sebaliknya, dukungan dari lingkaran terdekatnya memberi Marquez keyakinan untuk "mengikuti instingnya" dan meninggalkan Honda, satu-satunya tim MotoGP yang pernah dikenalnya, untuk mengendarai Ducati berusia satu tahun, secara gratis, di Gresini pada tahun 2024.

Itu adalah awal dari perjalanan yang akan membawa Marquez kembali ke puncak MotoGP, dengan memenangkan gelar juara dunia kesembilan yang telah lama dinantikan pada musim debutnya bersama tim pabrikan Ducati Lenovo tahun ini.

“Bagi saya, di saat-saat sulitlah kita melihat apa – dan siapa – yang ada di sekitar kita,” kenang Marquez dalam sebuah acara Estrella Galicia.

“Kita menyadari betapa pentingnya orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menang, seperti yang saya alami dari tahun 2010 hingga 2020, semuanya terasa menyenangkan, bahagia – semuanya mengalir begitu saja.”

Marc Marquez, 2023

Marquez dan Honda merayakan enam gelar kelas utama dalam tujuh tahun sebelum cedera patah tulang lengan di Jerez 2020. Komplikasi yang menyusul, ditambah cedera mata dan menurunnya performa Honda, membuat Marquez terpuruk.

“Ketika masalah datang, saat itulah Anda benar-benar menghargai orang-orang di sisi Anda, dan tanpa mereka, itu mustahil,” lanjut Marquez.

“Ketika Anda terpuruk, Anda tidak bisa keluar sendirian – seseorang harus mengulurkan tangan, memberi Anda dorongan, seperti yang dilakukan semua orang di sekitar saya.

“Mereka membantu saya bernapas, untuk menghindari pengambilan keputusan di saat-saat genting, karena ketika Anda berada di saat yang buruk, semuanya tampak gelap – Anda tidak melihat jalan keluar dan pikiran untuk menyerah terlintas di benak Anda.

“Tetapi merekalah yang menenangkan saya, membuat saya melihat segala sesuatu secara berbeda, dan memotivasi saya untuk mengikuti naluri saya – dan itulah yang saya lakukan.”

Meninggalkan Honda setelah sebelas musim berarti Marquez benar-benar keluar dari "zona nyaman"-nya, dan hanya satu mekanik, Javier Ortiz, yang bergabung dengannya dalam pertaruhan "all or nothing" di Gresini.

“Sangat sulit untuk membuat keputusan meninggalkan zona nyaman saya – tim Honda, tim seumur hidup saya, bersama teman-teman mekanik saya yang telah bekerja bersama selama sepuluh tahun – tetapi pilihannya adalah pindah atau mengakhiri karier balap saya,” ujarnya.

“Kami membuat keputusan – meskipun pilihan terakhir selalu ada di tangan pebalap – dan langkah itu, mencari motor terbaik dan bergabung dengan tim keluarga seperti Gresini, memberi saya dorongan yang saya butuhkan untuk terus maju dan memenangkan Kejuaraan Dunia.”

Marc Marquez wins MotoGP title, 2025 Japanese MotoGP

Marquez telah mengamankan kursi di tim pabrikan Ducati ketika ia mengakhiri paceklik kemenangan MotoGP selama 1.043 hari bersama Gresini di Aragon pada tahun 2024.

Marquez meraih dua kemenangan lagi untuk menutup tahun satelitnya dengan posisi ketiga di klasemen kejuaraan dunia, kemudian mendominasi musim 2025 sebagai pebalap pabrikan Ducati – termasuk 14 kemenangan beruntun – untuk mengamankan gelar juara di Motegi.

Namun, Marquez absen di empat balapan terakhir setelah menjalani operasi bahu setelah ditarik keluar oleh Marco Bezzecchi di Mandalika. Pembalap Spanyol itu dijadwalkan kembali untuk memulai uji coba tahun 2026, di Sepang, pada 3 Februari.