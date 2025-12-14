Quartararo Merasa Jauh Berkembang sebagai Pembalap Dibanding 2021

Sudah empat tahun sejak Fabio Quartararo memenangkan gelar MotoGP, hanya satu musim lebih singkat dari rekor puasa gelar Marc Marquez antara 2019 dan 2025.

Kesuksesan Marquez terhenti karena ia berjuang melawan cedera lengan dan mata yang mengancam kariernya, serta motor Honda yang tidak kompetitif.

Quartararo bebas cedera, dan tetap unggul jauh dari pembalap Yamaha lainnya.

Terakhir kali pembalap Yamaha selain Quartararo naik podium MotoGP adalah Maverick Vinales di Assen pada tahun 2021.

Pembalap Prancis itu telah meraih 16 podium Grand Prix sejak saat itu, termasuk empat kemenangan, hingga kemenangan terakhir Yamaha pada pertengahan 2022.

Namun penurunan Quartararo di klasemen kejuaraan dunia sangat mencolok: Dari peringkat 1 pada 2021 dan 2 pada 2022 menjadi peringkat 10, 13, dan kemudian 9 pada 2025.

Musim terakhir Yamaha dengan mesin Inline4 menyaksikan Quartararo kembali naik podium di Jerez ditambah dua podium Sprint - dan seharusnya ia memenangkan MotoGP Inggris - tetapi musim itu jauh di bawah ekspektasinya.

“Tentu saja, saya adalah pembalap yang ingin menang dan, saya pikir, mampu berjuang untuk banyak hal,” kata Quartararo selama tahap akhir musim.

"Saya pembalap yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya"

Pembalap 26 tahun itu juga menjawab dengan tegas pertanyaan apakah, terlepas dari hasilnya, ia berkendara lebih baik dari sebelumnya: “Ya. Jelas lebih baik. Karena saya telah belajar bagaimana mengelola momen-momen sulit.

“Di masa lalu, pada tahun 2021 atau 2022, atau bahkan dua tahun terakhir, ketika saya mengalami momen sulit atau kesulitan di atas motor, saya berkendara dengan masalah tersebut.

“Sekarang saya tahu masalah apa yang saya miliki dan saya mampu berkendara di atas masalah tersebut atau di sampingnya, jadi saya selalu mampu mendorong dan ini saya pelajari selama bertahun-tahun ini.

“Saya tidak merasa nyaman di atas motor, tetapi saya mampu mendorong dan saya yakin bahwa saya adalah pembalap yang jauh lebih baik daripada di masa lalu.”

Fabio Quartararo, 2025 Australian MotoGP

Quartararo menegaskan kecepatan mentahnya dengan lima pole position musim ini, sama dengan pemenang balapan Aprilia, Marco Bezzecchi, dan hanya kalah dari delapan pole position juara dunia Marc Marquez.

Dari semua pole tersebut, yang paling mengejutkan adalah pole terakhirnya musim ini di Phillip Island.

“Itu adalah sesuatu yang tidak saya duga,” katanya. “Jadi bagi saya, mungkin ini yang terbaik.

“Selain itu, ada beberapa trek di mana Anda benar-benar ingin meraih pole position - dan kemenangan, tentu saja - dan trek ini adalah yang tercepat di kalender.”

Namun, aksi heroik Quartararo di sesi kualifikasi sering kali diikuti oleh balapan yang defensif.

“Di beberapa trek saya bisa sedikit lebih agresif, tetapi terutama saya tidak pernah menyerang,” katanya. “Semuanya tentang bertahan.

“Ini juga merupakan konsekuensi dari cengkeraman dan tenaga mesin kami yang rendah, sehingga kami tidak pernah benar-benar mampu menyerang lawan.

“Tetapi saya pikir selama bertahun-tahun ini saya telah belajar bagaimana bertahan.”

Masa depan Quartararo di Yamaha kini akan bergantung pada performa mesin V4 baru di awal tahun 2026.