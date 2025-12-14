EKSKLUSIF: Brivio Yakin Aprilia Telah Memangkas Jarak ke Ducati

Terlepas dari dominasi individu Marc Marquez, Brivio yang merupakan Team Principal Trackhouse mengatakan bahwa Ducati memulai 2025 dengan mendominasi podium di delapan balapan awal, Grand Prix dan Sprint.

Ducati melakukan itu delapan kali lagi memasuki paruh musim dari musim 2025 yang memiliki 22 putaran.

Namun, para pembalap Desmosedici hanya sekali lagi menyapu bersih podium di paruh kedua musim, yaitu Sprint Race Balaton Park.

“Saya rasa kita melihat dominasi besar dari Ducati di awal tahun, dengan semua pembalap mereka,” kata Brivio kepada Crash.net. “Selalu ada tiga, empat, lima Ducati di depan.

“Kemudian, menjelang akhir musim, Ducati mungkin tetap menjadi motor terbaik, tetapi ada lebih banyak persaingan antara Aprilia dan KTM, kadang-kadang Honda.”

Cedera yang dialami Marquez, sang juara dunia 2025, di Mandalika tak pelak mengubah lanskap akhir musim.

Ducati masih memenangkan empat dari delapan balapan terakhir - satu GP, tiga Sprint Race - dengan duet Gresini Alex Marquez dan Fermin Ducati.

Namun, Brivio meyakini dominasi Ducati secara keseluruhan di MotoGP jelas melemah.

“Sayangnya, Marc terpaksa absen… Ducati masih memenangkan balapan dengan pembalap lain, tetapi kurang dominan, katakanlah begitu," lanjut Brivio.

“Akhir pekan balapan menjadi lebih tidak terduga dibandingkan dengan awal musim. Itulah yang bisa saya lihat.

“Tetapi tentu saja ada banyak faktor. Ketika Anda sudah mencapai target Anda [memenangkan gelar], mungkin Anda bisa bersantai atau apa pun.

“Jadi tentu saja, pujian dan ucapan selamat yang besar kepada Ducati atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka mendominasi MotoGP.

“Tetapi para pesaing lain berusaha mengejar ketinggalan.”

Fernandez 1st, Bezzecchi 3rd, 2025 Australian MotoGP

Dengan absennya Marquez, Aprilia memenangkan tiga dari empat GP terakhir, termasuk kemenangan perdana pembalap Trackhouse, Raul Fernandez, selama musim terbaik RS-GP sepanjang sejarah.

Ini merupakan perubahan besar dari awal tahun, ketika Fernandez dan Jorge Martin sama-sama cedera pada hari pertama tes Sepang.

Aprilia kemudian harus menunggu hingga putaran ketujuh, di Silverstone, untuk podium pertama mereka - dan kemenangan - musim ini, berkat Marco Bezzecchi.

“Saya rasa ini menunjukkan betapa bagusnya pekerjaan pengembangan dari Aprilia,” kata Brivio tentang awal dan akhir musim yang kontras.

“Bagaimana Aprilia telah meningkat sepanjang musim - dengan banyak hal kecil, pembaruan kecil, merapikan beberapa operasi dan hal-hal seperti itu.

“Jadi selamat kepada Aprilia. Karena saya pikir, bagaimanapun Anda melihatnya, selisih [dengan Ducati] telah berkurang, dan inilah yang membuat balapan sedikit lebih sulit diprediksi.

“Tentu saja, ini adalah pujian bagi Aprilia atas kemajuan yang telah dicapai selama musim ini.”

Saat Ducati meraih posisi satu-dua di kejuaraan dunia dengan Marc dan Alex Marquez, Bezzecchi berada di urutan ketiga untuk Aprilia, yang juga finis sebagai runner-up di klasemen konstruktor.

Fernandez, yang juga merayakan podium Sprint di Mandalika dan menjadi runner-up di belakang Bezzecchi di final Valencia, berada di urutan kesepuluh secara keseluruhan untuk Trackhouse.