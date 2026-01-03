Quartararo Memuji Langkah Besar Terakhir Yamaha dengan Inline 4

Fabio Quartararo tidak yakin apakah ia akan merindukan mesin MotoGP Yamaha Inline setelah pabrikan beralih ke V4 musim depan.

Keputusan itu, kata pembalap Prancis itu, akan sepenuhnya bergantung pada performa motor baru tersebut.

“Mungkin saya akan merindukannya atau tidak! Kita tidak tahu bagaimana performa motor tahun depan,” kata Quartararo di penghujung musim 2025.

“Tentu saja, akan menyenangkan untuk beralih ke V4, tetapi mungkin tahun depan, saya akan merindukan motor ini!

“Ini juga akan menjadi langkah baru dalam karier saya, jadi mari kita lihat.”

Quartararo menghabiskan seluruh kariernya di MotoGP sejauh ini dengan Yamaha Inline 4, merayakan 11 kemenangan, 32 podium, dan gelar juara dunia 2021.

Setelah gagal naik podium di tahun 2024, Quartararo kembali finis tiga besar di Jerez musim ini dan hampir meraih kemenangan di Silverstone, sebelum kegagalan perangkat ride-height dengan kejam menggagalkan upayanya.

Meskipun meraih dua podium tambahan di Sprint Race, Quartararo mengakui bahwa fokus pengembangan Yamaha semakin bergeser dari M1 Inline yang akan segera dipensiunkan.

“Saya rasa para insinyur lebih fokus pada motor 2026,” katanya. “Jadi sayangnya, peningkatan motor [selama musim 2025] cukup rendah.

“Tapi saya harap itu karena alasan yang baik, untuk memiliki motor yang benar-benar berkinerja tinggi untuk tahun 2026.”

Fabio Quartararo, 2025 Valencia MotoGP

Ketika ditanya tentang kemajuan paling berarti selama musim terakhir motor Inline-nya, Quartararo menunjuk pada elektronik.

“Selangkah demi selangkah, kami sedikit meningkatkan tenaga mesin. Sayangnya, tidak cukup, tetapi kami banyak bekerja, terutama pada elektronik, selama tahun ini.

“Jadi langkah terbesar yang kami lakukan adalah elektronik, untuk memahami bagaimana saya dapat beradaptasi lebih baik, untuk menjadi lebih cepat dengan lebih sedikit elektronik. Jadi, menurut saya, ini adalah langkah terbesar yang kami lakukan.”

Quartararo menyelesaikan musim di posisi kesembilan dalam kejuaraan dunia, tetapi mencetak hampir dua kali lipat poin dibandingkan tahun 2024. Pembalap Yamaha terbaik berikutnya adalah Jack Miller dari Pramac, di posisi ke-17.

