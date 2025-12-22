Marc Marquez Bersiap Kembali ke Sepeda Motor usai Lama Cedera

Marc Marquez telah mengkonfirmasi bahwa ia akan segera kembali mengendarai sepeda motor setelah melanjutkan pemulihan dari cedera bahu yang dialaminya di Mandalika.

Juara dunia sembilan kali ini mendominasi musim 2025 di tahun debutnya bersama tim pabrikan Ducati, mengunci gelar dengan lima putaran tersisa di Jepang.

Tapi pada putaran berikutnya, Marquez terlibat insiden dengan Marco Bezzecchi di Grand Prix Indonesia.

Didiagnosis mengalami fraktur korakoid dan kerusakan ligamen, Marquez berharap dapat menghindari operasi.

Namun, ketika bahunya gagal stabil secara alami, pembalap Spanyol itu terpaksa menjalani operasi.

Cedera tersebut membuat Marquez absen dari empat putaran terakhir musim ini dan tes pasca balapan Valencia.

Setelah baru-baru ini memposting foto mengendarai sepeda gunung untuk pertama kalinya sejak operasi, Marquez kini mengungkapkan langkah selanjutnya dalam proses pemulihannya.

Saat menerima penghargaan 'Heart of Spain' di Gala COE ke-20 di Madrid, Marquez mengatakan tulang yang patah hampir sembuh, menambahkan: "Minggu depan kita akan mulai membiasakan diri dengan gas."

Selama perayaan Campioni in Festa akhir tahun Ducati di Bologna pada hari Jumat, Marquez mengatakan: "Tulangnya telah menyambung kembali, dan ligamennya berada di tempat yang seharusnya."

Marquez memperkirakan bahwa kondisi bahunya saat ini berada pada "70-80%" dan mengulangi niatnya untuk "kembali mengendarai motor" pada akhir minggu depan.

Marquez dijadwalkan untuk kembali mengendarai motor MotoGP selama tes pembuka tahun 2026, di Sepang, pada awal Februari.

Sementara itu, Ducati telah mengungkapkan gambar dan spesifikasi untuk replika Panigale V4 edisi terbatas untuk merayakan gelar MotoGP Marquez tahun 2025.