Ducati Buat Panigale V4 Edisi Marc Marquez dengan Tenaga 218.5 HP

Ducati telah mengungkap gambar dan spesifikasi replika Panigale V4 edisi terbatas Marc Marquez, yang dibuat untuk merayakan gelar juara dunia MotoGP 2025 pembalap Spanyol tersebut.

Total hanya 293 unit Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica yang akan diproduksi, masing-masing menampilkan corak eksklusif, tanda tangan Marc Marquez di penutup tangki, dan sejumlah komponen yang terinspirasi dari balap.

Marc Marquez with his Desmosedici GP25 and Panigale V4 replica.

Sidepod ala-Desmosedici GP

Replika Marquez ini dilengkapi dengan sidepod aerodinamis bergaya Desmosedici yang menurut Ducati "memanfaatkan prinsip yang sama seperti yang digunakan di MotoGP dan memungkinkan menikung lebih cepat".

Tanda tangan Marc Marquez

Setiap motor mendapatkan tanda tangan asli Marquez pada penutup tangki, yang dilindungi oleh coating cat transparan.

Ducati menambahkan bahwa para pemilik akan diundang ke "pengalaman khusus bersama Marquez di salah satu putaran musim MotoGP 2026 atau di World Ducati Week 2026".

Pelek serat karbon, kopling kering, dan knalpot Akrapovič

Knalpot Akrapovič yang telah disetujui, dikombinasikan dengan pengaturan mesin khusus, meningkatkan tenaga hingga 218,5 hp (spesifikasi EU). Kopling kering STM-EVO SBK dirancang untuk memberikan "nuansa balap dan responsivitas maksimal".

Komponen karbon dan alumunium

Komponen aluminium billet digunakan untuk steering-head yang memiliki nomor khusus, pijakan kaki yang dapat disetel, dan tutup tangki bahan bakar.

Sementara itu, komponen karbon digunakan secara luas, terdapat pada pelek, spatbor belakang, pelindung rantai, pelindung tumit, pelindung lengan ayun, penutup alternator, saluran pendingin rem depan, dan penutup kopling kering terbuka.

Sistem rem depan Brembo Pro+

Sistem pengereman menggunakan sistem Pro+ dari Brembo, dengan cakram T-Drive berukuran besar 338,5 mm dan kaliper GP4 Sport Production yang dibuat dari aluminium billet dengan lapisan titanium. Silinder master Brembo MCS 19.21 dengan penyetelan jarak jauh melengkapi paket ini.

Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica

Spesifikasi Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica:

Ukuran mesin: 1103 cc

Tenaga: 218.5 hp (160.7 kW) @ 13,500 rpm

Torsi: 122.1 Nm (12.5 kgm, 90 lb ft) @ 11,250 rpm

Berat kosong (tanpa bahan bakar): 186.5 kg (411 lb)

Tinggi kursi: 850 mm (33.5 in)

Valve clearance check: 24,000 km (15,000 miles)

Harga belum diumumkan, dan calon pembeli diminta untuk meminta informasi melalui Ducati.com atau menghubungi dealer terdekat.