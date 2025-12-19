Valentino Rossi Umumkan Balapan Pertamanya setelah Pergi dari WEC

Legenda MotoGP Valentino Rossi dipastikan akan berpartisipasi dalam Bathurst 12 Hours 2026 sebagai bagian dari tim WRT BMW, menandai balapan pertamanya di musim 2026.

Juara dunia Grand Prix balap motor sembilan kali ini telah menjadi bagian dari tim WRT sejak ia pensiun dari MotoGP dan beralih ke balap mobil penuh waktu pada tahun 2022.

Setelah WRT beralih ke mobil BMW mulai tahun 2023, Rossi menjadi pembalap pabrikan skuat Bavaria dan melakukan debutnya di Kejuaraan Ketahanan Dunia FIA pada tahun berikutnya.

Namun setelah hanya dua tahun di WEC, kepergian Rossi dari seri tersebut dikonfirmasi awal bulan ini ketika WRT mengkonfirmasi susunan pembalapnya untuk musim 2026.

Rencana balap Rossi untuk tahun 2026 masih belum jelas saat ini, meskipun ia sekarang telah dikonfirmasi untuk mengikuti Bathurst 12 Hours.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ia akan mengendarai BMW M4 GT3 Evo bernomor 46 yang diturunkan WRT bersama Augusto Farfus dan Raffaele Marciello.

Rossi berbagi mobil dengan Farfus di Bathurst 12 Hours 2023, di mana ia finis keenam, sementara Marciello membantu mobil bernomor 46 finis kedua di edisi 2025 acara tersebut awal tahun ini.

Charles Weerts, yang mengemudi bersama Rossi di Bathurst tahun ini, telah pindah ke mobil bernomor 32 bersama Jordan Pepper dan mantan rekan setim Rossi di WEC, Kelvin van der Linde, sementara mobil bernomor 89 akan dikemudikan oleh Max Hesse, Maxime Oosten, dan Ruan Cunfan.

Bathurst 12 Hours 2026 akan menandai penampilan ketiga Rossi di Intercontinental GT Challenge dalam tiga tahun terakhir, setelah hanya mengikuti Bathurst dan 24 Hours of Spa di seri tersebut pada tahun 2025.

Rossi diperkirakan akan kembali berkompetisi full-time di GT World Challenge Europe pada tahun 2026, setelah sebelumnya mengikuti musim penuh pada tahun 2023 dan 2024.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ia mengurangi partisipasinya di GTWCE pada tahun 2025 untuk lebih fokus pada WEC, tetapi juga untuk lebih terlibat dalam tim MotoGP-nya dan memprioritaskan keluarganya.

Rossi meraih kemenangan di Misano musim lalu di GTWCE Sprint Cup.

Waktu legenda MotoGP ini di WEC membuatnya meraih empat podium dengan BMW M4 GT3 bernomor 46, dengan posisi kedua di Imola dua kali dan di COTA sebagai hasil terbaiknya di kelas LMGT3.

Kedua penampilannya di 24 Hours of Le Mans berakhir dengan DNF.

Mobil bernomor 46 berpeluang meraih kemenangan selama edisi 2025 dari balapan ketahanan ikonik tersebut, tetapi mengalami masalah mekanis yang menyedihkan di malam hari.

Article continues below ADVERTISEMENT