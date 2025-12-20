Eksklusif: Joan Mir Kembali Berkendara dengan Gaya Aslinya

Mantan juara MotoGP Joan Mir kembali naik podium bersama Honda musim ini, hampir empat tahun sejak podium terakhirnya bersama Suzuki.

Ada saat ketika Mir bertanya apakah podium itu tidak pernah datang setelah hanya tiga kali finis 10 besar selama dua tahun di Honda antara 2023-2024.

Musim 2025 tidak dimulai dengan mulus oleh Mir, yang hanya finis sekali dari enam Grand Prix pembuka karena nasib buruk dan insiden, yang mayoritas bukan salahnya.

“Di paruh pertama tahun ini, hal terbaik yang bisa Anda lakukan dengan motor ini adalah finis di tujuh besar,” kata Mir kepada Crash.net.

“Jika seseorang melakukan lebih dari itu, itu karena kondisi atau situasi yang aneh. Tetapi jika tidak, potensi sebenarnya adalah menyatukan semuanya dan finis di tujuh besar.

“Di Aragon, kami mencetak peringkat ketujuh. Tetapi kecuali ada seseorang yang absen, sulit untuk melakukan lebih dari itu.”

Mir kemudian berhasil meraih posisi keenam di Austria, di antara beberapa kali gagal finis, namun peningkatan aero dan mesin RCV terbaru yang diperkenalkan di Barcelona menjadi titik baliknya.

“Setelah Barcelona, ​​kami sedikit meningkatkan aerodinamika dan koneksi mesin. Itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu saya. Dan kemudian secara pribadi saya bisa menemukan ritme yang tepat,” jelas Mir.

Joan Mir, 2025 Japanese MotoGP

Semuanya terwujud dua putaran kemudian di Jepang.

Mir meraih podium MotoGP pertama Honda sejak Marc Marquez Motegi tahun 2023, menambah kemenangan dan podium yang diraih sebelumnya di musim ini oleh pembalap LCR Honda, Johann Zarco.

Pembalap Spanyol itu kemudian mengulangi prestasi podium di Sepang, balapan yang ia nilai sebagai yang terbaik tahun ini. Mengapa?

“Karena potensi motor itu sendiri,” kata Mir. “Sepang biasanya bukan trek yang sangat bagus untuk motor ini secara historis. Dan saya pikir apa yang kami lakukan di sana adalah sesuatu yang sangat penting.

“Karena biasanya, kami kesulitan dengan grip. Dan Sepang adalah trek dengan cengkeraman yang sangat rendah.

“[Untuk mengimbangi] kami hanya perlu banyak mengerem, mengambil risiko lebih besar daripada yang lain. Saya jatuh di sprint, jadi saya tidak ingin membuat kesalahan itu lagi!

“Saya menangani situasi dengan sangat baik. Jadi saya akan mengatakan Sepang [adalah balapan terbaik saya].”

Joan Mir keeps the Ducatis of Fermin Aldeguer and Franco Morbidelli at bay, 2025 Malaysian…

Mir memukau para penggemar dengan aksi late-breaking di Grand Prix Malaysia, sebuah kemampuan alami yang terpaksa ia tahan selama masa baktinya di Suzuki.

“Dengan Suzuki, ini bukan gaya saya,” katanya. “Saya harus beradaptasi dengan motor agar lebih mengalir, mengerem sedikit lebih awal dan melepaskan rem lebih awal. Karena motor itu membutuhkan gaya seperti itu.

“Dan sekarang dengan Honda, saya kembali ke gaya alami saya. Seperti yang saya miliki di Moto3 dan Moto2. Itu adalah sesuatu yang sangat saya nikmati, mengerem sangat keras dan benar-benar menekan motor ke tanah.

“Tetapi itu sangat sulit dilakukan, karena saya mengambil risiko lebih besar daripada yang lain, dan Anda perlu menemukan batas dan kepercayaan diri.

“Itu bisa menyebabkan beberapa kecelakaan, tetapi jika saya mampu berkendara dengan sedikit lebih banyak margin, kita bisa mengendalikannya.”

Joan Mir, 2025 Malaysian MotoGP

Meskipun meraih podium, banyaknya non-skor yang diderita Mir, yaitu 21 dari 44 balapan, membuatnya hanya berada di peringkat ke-15 dalam kejuaraan dunia, di belakang Zarco dan rekan setimnya di tim pabrikan, Luca Marini.

Namun, 'perubahan haluan' dalam performanya, yang juga ditunjukkan oleh naiknya peringkat Honda dari D ke C dalam sistem konsesi, memberinya kepercayaan diri untuk musim 2026.

“Ini adalah tahun yang penting,” katanya. “Tahun di mana kami bisa membalikkan keadaan, dari kurang menjadi lebih.

“Mungkin saya menunggu sedikit lebih lama dari yang saya harapkan. Kami mengalami banyak nasib buruk dan kurangnya konsistensi. Tetapi dalam hal performa, potensi pembalap, potensi Honda untuk membalikkan situasi, ini adalah musim yang sangat positif.

“Sekarang kita perlu satu langkah lagi, untuk mencoba menemukan konsistensi yang lebih baik, dengan sedikit lebih banyak potensi. Karena jika saya harus selalu [berada di batas] seperti ini, akan sulit.

“Tetapi mudah-mudahan tahun depan kita mulai dari sini dan terus meningkat.”