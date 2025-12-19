Stoner: Gelar Ducati "Lebih Sulit", Honda "Lebih Penting"

Casey Stoner termasuk dalam kelompok elit pembalap yang telah memenangkan Kejuaraan Dunia 500cc/MotoGP dengan lebih dari satu pabrikan.

Pembalap Australia ini mengejutkan paddock dengan kemenangan gelar pertamanya Ducati di tahun 2007, kemudian meraih gelar MotoGP pertama bagi pabrikan tersebut dengan sepuluh kemenangan dan 14 podium dalam 18 balapan.

Pembalap Ducati terbaik berikutnya adalah pemimpin klasemen lama pabrikan, Loris Capirossi, yang hanya berada di peringkat ketujuh klasemen dan memiliki poin kurang dari setengah poin Stoner.

“Gelar mana yang lebih sulit? Ducati, tentu saja,” kata Stoner saat berkunjung ke paddock MotoGP musim ini. “Motornya sangat sulit dikendalikan.

“Dengan Ducati, setiap akhir pekan seperti pertarungan... Sangat, sangat sulit untuk membuatnya bekerja dengan benar.

“Jadi, itu lebih menegangkan. Kami mengalami kerusakan mesin dan hal-hal lainnya. Untungnya, tidak pernah terjadi saat balapan. Tapi itu yang paling sulit, tentu saja, dengan Ducati.”

Tertinggal di awal era 800cc, para rival Ducati dari Jepang segera mempersempit jarak.

Meskipun Stoner finis sebagai runner-up dari Valentino Rossi dengan enam kemenangan pada tahun 2008, jumlah kemenangan dalam satu musim turun menjadi empat pada tahun 2009 dan tiga pada tahun 2010, ketika ia juga berjuang dengan masalah kesehatan.

Namun demikian, Stoner tetap jauh di depan para pembalap Ducati lainnya, yang jarang naik podium.

Kemenangan tunggal Capirossi pada tahun 2007 terbukti menjadi satu-satunya kemenangan Ducati lainnya selama empat tahun Stoner di pabrik tersebut, sebelum ia pindah ke Honda pada tahun 2011 setelah mengungguli rekan-rekan pembalap Desmosedici-nya dengan 23 kemenangan berbanding 1.

Casey Stoner, 2011 world champion.

Di Honda, Stoner kembali meraih kesuksesan instan, mendominasi musim pertamanya di RCV dengan sepuluh kemenangan dan gelar MotoGP kedua.

“Di Honda, semuanya berjalan sesuai keinginan saya musim itu,” kata Stoner. “Saya membuat beberapa kesalahan dalam pengaturan dan ban kami terlalu panas dan hal-hal seperti itu.

“Tetapi pada saat yang sama, kejuaraan berjalan sangat, sangat lancar.”

Ketika ditanya gelar MotoGP mana yang lebih berarti baginya, Stoner menjawab: “Mungkin yang bersama Honda.

“Rasanya menyenangkan karena kami telah menerima begitu banyak kritik selama ini.

“Saya kira orang-orang tidak mengerti sampai saya pindah ke Honda, dan orang-orang berpindah-pindah ke pabrikan lain, apa yang kami lakukan dengan Ducati.

“Kami, saya dan tim saya, tidak benar-benar mendapatkan pengakuan atas apa yang kami lakukan sampai kami pindah ke Honda. Dan kemudian jauh lebih mudah untuk bersaing.”

Stoner menambahkan lima kemenangan MotoGP lagi untuk Honda selama musim 2012 yang terganggu cedera sebelum pensiun pada usia 27 tahun.