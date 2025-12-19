Bagnaia Masih Bertanya-Tanya dengan Dominasi Akhir Pekan Motegi

MotoGP Jepang di Motegi jadi salah satu misteri dari musim 2025, terlebih untuk Francesco Bagnaia.

Bagaimana nasib Bagnaia berubah begitu drastis setelah meraih dua kemenangan dominan di Motegi, hanya untuk kemudian kembali terpuruk seperti sebelum Jepang?

Bagnaia tiba di Motegi setelah mengalami paceklik podium selama lima putaran, yang puncaknya adalah akhir pekan tanpa poin di Misano, balapan kandangnya.

Kemudian diikuti oleh tes pasca-balapan, di mana VR46 kemudian mengkonfirmasi bahwa salah satu motor GP24 milik Franco Morbidelli tersedia untuk juara MotoGP dua kali yang sedang kesulitan tersebut.

Apa pun yang ditemukan dari tes Misano tampaknya berhasil secara spektakuler di Motegi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bagnaia - yang terhambat oleh masalah entri tikungan sepanjang musim - akhirnya menemukan kembali performa terbaiknya sepanjang akhir pekan Motegi.

Pecco meraih pole position dengan rekor lap baru, kemudian memimpin setiap lap di Sprint dan grand prix. Satu-satunya ancaman baginya datang dari kepulan asap selama balapan hari Minggu.

Francesco Bagnaia, 2025 Japanese MotoGP

Namun harapan bahwa terobosan telah ditemukan pupus hanya seminggu kemudian ketika Bagnaia merosot ke posisi ke-16 di grid dan tidak mencetak poin di Mandalika, pola yang terulang di Phillip Island.

Sepang menjadi tempat kembalinya performa terbaik dengan pole position dan kemenangan di Sprint, tetapi Bagnaia tidak akan naik podium lagi pada tahun 2025, setelah mengalami ban bocor di Grand Prix Malaysia dan tiga kali gagal mencetak poin dalam empat balapan terakhir.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jujur, jika suatu hari seseorang dapat menjelaskan kepada saya apa yang terjadi di Motegi, saya akan memberi mereka hadiah,” Bagnaia merenungkan di tahap akhir musim.

“Karena Motegi adalah pertama kalinya musim ini saya merasa kembali seperti di tahun ’24. Saya mampu melakukan apa yang saya inginkan dengan motor saya, dan hasilnya cukup jelas: Rekor lap [di kualifikasi], kemudian memenangkan kedua balapan dengan selisih poin yang cukup besar.

“Jadi itu luar biasa bagi saya, merasakan kembali seperti ini.

“Lalu saya kembali ke kenyataan di Indonesia, dan mungkin itu adalah akhir pekan terburuk yang pernah saya alami di MotoGP.

"Dari segi perasaan, hasil, dan kecelakaan yang saya alami. Saya rasa itu adalah salah satu kecelakaan teraneh yang pernah saya alami dalam karier saya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kemudian kami kurang lebih berada dalam situasi yang sama di Phillip Island, dengan motor yang cukup sulit dikendalikan dalam beberapa situasi.

“Untungnya, dalam balapan kami menemukan sesuatu dan saya mungkin bisa finis di 7 besar, hasil yang bagus, mengingat semua kejadian di akhir pekan itu.

“Kemudian Sepang dimulai dengan cukup baik, lalu karena kesalahan saya, saya tersingkir dari Q2 pada hari Jumat, tetapi melaju dari Q1 membantu, dan kemudian meraih pole position dan kemenangan [Sprint].”

Meskipun jarak kemenangan Bagnaia di Sprint Race Sepang sebenarnya lebih besar daripada di Motegi, pembalap Italia itu menegaskan bahwa dari segi perasaan, ada perbedaan besar.

“Jepang, jujur ​​saja, adalah tempat saya merasakan performa terbaik di atas sepeda saya musim ini, lebih mirip dengan perasaan saya tahun lalu,” katanya. “[Sepang] tidak, tetapi kami membangun performa lebih baik dari hari ke hari.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Francesco Bagnaia, 2025 Sepang Sprint

Sembari memuji tim Ducati karena telah meningkatkan feeling-nya di GP25 selama akhir pekan di Malaysia, pembalap Italia itu mengakui bahwa beradaptasi dengan paket yang mendominasi musim di tangan rekan setimnya, Marc Marquez, adalah kelemahan pribadinya.

“Jujur saja, saya bukan orang yang mudah beradaptasi dengan apa yang tidak saya sukai. Ini adalah titik lemah saya, dan meskipun saya sedang berusaha, sulit untuk memperbaikinya,” kata Bagnaia.

“Jadi saya hanya mencoba untuk selalu memberikan feeling terbaik dan paling detail di motor kepada tim. Tapi saya pikir [hasil bagusnya] lebih karena saya merasa lebih baik [di motor] daripada karena saya beradaptasi dengan motor.”

Hal aneh lain dari musim Bagnaia adalah, alih-alih memperbaiki masalah seiring berjalannya musim, performanya justru memburuk mulai dari Austria dan seterusnya, menjadikan Motegi dan Sepang sebagai pengecualian yang terisolasi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Mulai dari Austria, saya mulai mengalami lebih banyak pergerakan pada motor, dan cukup sulit untuk memahami dari mana asalnya,” kata Bagnaia. “Jadi kami mencoba berbagai hal, tetapi kami tidak pernah menemukan solusi. Terkadang berhasil, terkadang tidak.

“Ini adalah hal yang sangat sulit untuk dipahami. Ketika motor mulai bergetar, saya [harus] menutup gas. Tetapi bagi tim, untuk mengatasinya, lebih sulit.”

Bagnaia tergelincir dari posisi ketiga di pertengahan musim ke posisi kelima di klasemen akhir MotoGP.