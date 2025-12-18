Bulega: WorldSBK ke MotoGP "Lebih Sulit" daripada Sebaliknya

Nicolo Bulega, ,

Nicolo Bulega melakukan debutnya di MotoGP ketika dipanggil untuk menggantikan Marc Marquez yang cedera pada putaran terakhir musim 2025.

Rival lama Bulega di Superbike, Toprak Razgatlioglu, akan beralih sepenuhnya ke MotoGP pada tahun 2026, sementara Miguel Oliveira menuju ke arah sebaliknya, meninggalkan Pramac Yamaha untuk bergabung dengan tim pabrikan BMW di WorldSBK.

Jadi, transisi mana yang lebih sulit?

“Tentu saja Pirelli memberi Anda lebih banyak kepercayaan diri, jadi bagi saya lebih sulit datang dari Superbike ke MotoGP,” kata Bulega.

“Karena Anda datang dari motor yang memberi Anda banyak kepercayaan diri. Dan kemudian Anda pergi ke MotoGP dengan Michelin yang tidak memberi Anda banyak kepercayaan diri. Jadi Anda harus mencoba untuk tetap lebih tenang.

“Jika Anda datang dari MotoGP ke Superbike, Anda merasa bahwa Anda dapat melakukan lebih banyak. Jadi bagi saya itu perasaan yang lebih baik.”

Bulega explained that the main difference is under braking, where exploiting the Michelin MotoGP front tyre requires a very different technique from the Pirelli rubber used in WorldSBK.

“Dengan ban Pirelli, Anda bisa agresif dan menghentikan motor dengan segera,” jelasnya.

“Dengan ban [Michelin] ini, Anda tidak bisa agresif di awal pengereman, Anda harus mengerem lebih lambat.”

Bulega menambahkan: “Saya terus mengulang-ulang dalam hati, ‘jangan mengerem seperti Pirelli, jangan mengerem seperti Pirelli’.

“Saya tidak berkendara secara alami. Saya hanya memikirkan apa yang harus saya lakukan di atas motor. Jadi, ketika Anda berkendara seperti ini, sulit untuk melaju cepat.”

Meskipun demikian, Bulega mencetak poin terakhir di kedua penampilannya di MotoGP, finis di posisi ke-15 di Portimao dan final Valencia.

Pengetahuannya tentang Pirelli akan sangat berguna ketika ia membantu mengembangkan mesin 850cc Ducati 2027, di samping komitmennya di WorldSBK, musim depan.

Pirelli dan Michelin bertukar posisi untuk tahun 2027, dengan Pirelli menjadi pemasok eksklusif MotoGP dan Michelin mengambil alih di WorldSBK.

