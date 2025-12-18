Marc Marquez Soal Masa Depan: Ambisinya akan Tetap Sama

Di usia 32 tahun dan dengan 13 musim MotoGP sudah dijalaninya, Marc Marquez lebih dekat ke akhir karier balapnya daripada ke awal.

Juara dunia sembilan kali yang baru dinobatkan ini akan kembali ke lintasan musim depan untuk tahun terakhir kontrak dengan tim pabrikan Ducati.

Di luar itu, Marquez mengakui masa depannya masih belum pasti. Tetapi jika dia masih balapan, itu karena dia memiliki "ambisi yang sama".

“Sulit untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi jika saya masih balapan, ambisi saya akan selalu sama,” kata Marquez.

“Saya selalu percaya bahwa 365 hari setahun Anda bangun dan tidur sambil memikirkan bagaimana cara meningkatkan diri.

“Tentu saja, ada hari-hari ketika Anda beristirahat dan itu juga baik untuk pikiran Anda, tetapi istirahat juga tentang bagaimana Anda dapat tampil lebih baik setelahnya.

“Jika saya masih balapan, saya akan memberikan seratus persen, dengan ambisi yang sama, itulah yang akan saya tuju.

“Babak selanjutnya adalah tahun depan, 2026, dan saat itulah kita akan mencoba untuk memperebutkan gelar juara dunia lainnya.”

Marquez hanya membutuhkan satu gelar juara lagi untuk menyamai rekor Giacomo Agostini dengan delapan gelar kelas utama. Ia juga tertinggal 15 kemenangan dari rekor sepanjang masa Valentino Rossi di kelas utama.

Johann Zarco, 35 tahun, adalah satu-satunya pembalap yang lebih tua dari Marquez di grid MotoGP saat ini.

