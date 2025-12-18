Eksklusif: Jack Miller Merenungkan Musim Debutnya di Yamaha

Jack Miller menggambarkan musim debutnya di MotoGP bersama Yamaha sebagai perpaduan antara "momen-momen menyenangkan dan beberapa momen sulit".

Miller, pemenang balapan MotoGP untuk Honda dan Ducati, kembali ke Pramac - yang dibawanya meraih sembilan podium dengan motor Desmosedici antara tahun 2018 sampai 2020 - bersama Miguel Oliveira saat Yamaha kembali menyambut tim satelit ke dalam proyeknya.

Pembalap Australia, yang karier MotoGP-nya sempat terancam sebelum mendapatkan kontrak dengan Pramac, muncul sebagai pembalap terbaik Yamaha berikutnya setelah Fabio Quartararo dan mendapatkan kontrak baru untuk tahun 2026.

“Ada naik dan turun,” kata Miller kepada Crash.net. “Beberapa hasil bagus, beberapa hasil kurang bagus. Dan beberapa hasil yang seharusnya bagus malah lepas dari genggaman kami.”

Hasil Grand Prix terbaik Miller adalah posisi kelima di COTA di awal musim.

Namun, ia juga melihat potensi kemenangan lepas dalam kondisi cuaca buruk di Le Mans dan kemudian lolos kualifikasi di barisan depan di Phillip Island - di mana ia finis hanya 0,066 detik dari podium Sprint di kandang, hanya untuk kemudian terjatuh di awal Grand Prix.

“Selalu sulit ketika Anda berganti pabrikan,” tambah Miller. “Dengan MotoGP yang sangat kompetitif, Anda mencoba membangun kecepatan tanpa pengujian yang sebenarnya.

“Pada dasarnya Anda hanya mencoba mengejar ketertinggalan sepanjang tahun. Sangat mudah untuk lengah dan membuat kesalahan.”

“Selalu sulit untuk melakukan peralihan dan kami telah mencoba beradaptasi dengan situasi sebaik mungkin. Beberapa hasil bagus, beberapa hasil kurang bagus, tetapi secara keseluruhan ini adalah tahun yang menyenangkan.”

Miller, yang finis sebagai pembalap M1 terbaik dalam lima kesempatan, dengan cepat memuji Quartararo yang "sangat cepat".

Namun, ia juga merasa pengalamannya di motor MotoGP lain telah membantu membawa arah pengaturan baru, sambil mengakui bahwa fokus Yamaha yang semakin besar pada proyek V4 berarti memanfaatkan musim terakhir mesin Inline sebaik mungkin.

“Jelas, Fabio di beberapa tempat sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kita semua. Di tempat lain saya juga cepat, kurang lebih seperti itu sepanjang tahun,” katanya.

“Saya rasa dengan informasi yang saya bawa dari pabrikan lain, saya pikir itu menghentikan mereka untuk bekerja ke arah yang, katakanlah, mereka lakukan sebelumnya.

“Motor, dalam hal pengaturan dan hal-hal semacam itu, telah berubah secara dramatis dalam 12 bulan terakhir, hanya cara mereka mendekati akhir pekan, pengaturan dasar dan semua itu.

“Kami mengubah sasis di awal tahun, kemudian setelah arahnya jelas pada V4, maka semua orang langsung bekerja keras untuk mempersiapkannya.

“Jadi Anda hanya mencoba belajar dan mencari tahu berbagai hal balapan demi balapan dengan paket yang kami miliki, mengetahui bahwa kami akan menggunakan paket yang berbeda musim depan.

“Tetapi Anda tetap mendekati setiap balapan seolah-olah Anda bisa memenangkannya dan Anda mencoba membawa pola pikir dan sikap positif itu ke setiap akhir pekan.”