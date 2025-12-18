Crew Chief Marc Marquez Memberi Peringatan untuk Rival MotoGP

Marc Marquez meraih gelar MotoGP ketujuhnya dengan lima putaran tersisa, yang memastikan comeback luar biasanya di MotoGP.

Itu adalah musim yang luar biasa bagi pembalap 32 tahun itu, yang memenangkan 11 Grand Prix dan 14 Sprint Race - termasuk tujuh akhir pekan beruntun double Sprint-Grand Prix antara Aragon dan Hungaria - untuk mendominasi musim 2025.

Di sebagian besar musim, Marquez jarang menghadapi tantangan berat untuk meraih kemenangan, di mana kemampuannya mengelola ban memungkinkannya tampil lebih agresif di paruh kedua balapan.

Berbicara dengan Marca, Marco Rigamonti mengakui Marquez tidak mengerahkan kemampuan maksimalnya dalam beberapa kesempatan dan percaya "dia bisa melangkah lebih jauh".

“Yang bisa saya katakan adalah tahun ini, ada beberapa balapan di mana dia tidak mengerahkan 100% kemampuannya,” katanya.

“Itulah yang dia katakan kepada kami. Atau bahwa dia mengerahkan tenaga maksimal selama dua lap, membuka jarak, dan kemudian mengatur kecepatannya.

“Memang terjadi [dia mengerahkan tenaga maksimal], tidak bisa disangkal, seperti di Misano, di mana dia memberikan 100% kemampuannya sepanjang balapan.

“Dia jujur ​​tentang itu; bukan berarti dia balapan dengan sedikit gas - tidak, dia mengerahkan tenaga maksimal.

“Jadi, jika kita menempatkannya dalam situasi di mana dia selalu harus memberikan 100% kemampuannya, apa yang akan kita bicarakan?

“Mungkin lebih banyak kecelakaan, kita tidak pernah tahu.

“Banyak yang mengatakan, 'Tidak, saya mengerahkan tenaga maksimal.' Anda mengatakan, 'Oke, tidak apa-apa,' tetapi Anda lupa bahwa Anda mengerahkan tenaga hingga batas maksimal.

“Jadi sulit untuk mengatakannya. Bagi saya, dalam situasi itu, dia bisa melangkah lebih jauh, tetapi saya tidak bisa memberi tahu Anda di mana batasnya.”

Sepanjang kariernya, Marquez telah membangun reputasi karena melakukan hal-hal di atas motor yang terbukti sulit dipahami oleh mereka yang melihat datanya.

Mengenai hal ini, Rigamonti berkata: “Keajaiban yang dia lakukan adalah ketika dia menyelamatkan motor dari kecelakaan.”

“Di situlah Anda bisa melihatnya. Bagi saya, saya tidak akan menyebutnya sihir, tetapi kenyataan bahwa sepanjang kariernya, sikapnya, membawanya melakukan hal-hal luar biasa, yang sama sekali bukan sihir, melainkan hasil kerja keras di garasi, di rumah, dan di lintasan, telah membawanya ke level itu.”

