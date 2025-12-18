Pramac Prospek Bintang Moto2 Mereka untuk Naik ke MotoGP

Team Manager Pramac Yamaha, Gino Borsoi, memuji kemampuan adaptasi bintang Moto2 mereka, Izan Guevara, setelah tes YZR-M1 dan berharap hal ini dapat membuka peluang naik ke MotoGP di 2027.

Pembalap Spanyol berusia 21 tahun ini sudah memiliki resume balap yang mengesankan, dengan gelar di European Talent Cup dan Kejuaraan Dunia Junior Moto3 pada tahun 2019 dan 2020.

Ia kemudian memenangkan balapan selama musim debutnya di Grand Prix Moto3 pada tahun 2021 bersama Aspar, sebelum kemudian memenangkan kejuaraan dunia pada musim berikutnya.

Langkahnya ke Moto2 awalnya terbukti sulit pada tahun 2023, meskipun ia mulai menghasilkan hasil yang lebih baik di paruh kedua tahun 2024, sebelum kepindahannya ke Pramac tahun ini membuka potensinya.

Puncak pencapaiannya tahun itu adalah kemenangan Moto2 pertamanya di Valencia, yang memberinya kesempatan uji coba MotoGP dengan Yamaha sebagai bagian dari kesepakatan dengan bos tim Pramac, Gino Borsoi.

Setelah menyelesaikan 10 lap di Sirkuit Ricardo Tormo, Borsoi mengatakan dalam sebuah video Yamaha bahwa ia "sudah setara" dengan pembalap lain.

“Ia menjalani tes yang sangat bagus,” kata Borsoi. “Setelah hanya beberapa lap, ia sudah setara dengan pembalap MotoGP lainnya.

“Kemampuannya, untuk memahami apa yang perlu dilakukan di atas motor dalam waktu yang sangat singkat, sangat mengesankan.

“Saya berharap kemampuan ini akan menjadi kunci baginya untuk mungkin naik ke MotoGP pada tahun 2027.”

"Menurutku dia sangat mirip dengan Valentino Rossi"

Borsoi sebelumnya sangat memuji Guevara, mengatakan pada tahun 2024 dalam sebuah wawancara dengan Marca bahwa pembalap muda Spanyol itu mengingatkannya pada legenda MotoGP Valentino Rossi.

“Dia memiliki bakat yang luar biasa,” kata Borsoi saat itu. “Di Jepang, mereka bertanya kepada saya siapa yang mirip dengannya, dan saya pikir dia sangat mirip dengan Valentino Rossi, karena keinginannya untuk mengendarai sepeda motor, keinginannya untuk menang dan untuk hidup di dalam paddock.

“Dia selalu bercanda dan tertawa, dia bekerja sesedikit Valentino di zamannya, tetapi dia memiliki bakat yang luar biasa.

“Dia tampak seperti salinan Valentino.”

Awal yang kuat di musim Moto2 2026 bersama Pramac dapat menempatkan Guevara pada posisi utama untuk melakukan debutnya di MotoGP pada tahun 2027.

Saat ini, Jack Miller hanya terikat kontrak hingga akhir tahun 2026.

