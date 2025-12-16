Yamaha Menggelar Peluncuran MotoGP 2026 di Jakarta

Monster Yamaha telah mengumumkan akan meluncurkan MotoGP 2026 mereka di Jakarta, Indonesia, pada pertengahan Januari menjelang tes pra-musim.

Pabrikan Jepang ini memasuki era baru pada tahun 2026 saat mereka akan membalap dengan motor V4 pertama mereka di era modern.

Proyek baru ini diumumkan tahun lalu, dengan Yamaha mengkonfirmasi selama akhir pekan Grand Prix Valencia bahwa mereka akan menghentikan penggunaan mesin empat silinder segaris mereka.

Tahun depan dipandang sebagai tahun penting bagi masa depan Yamaha, karena mereka berharap dapat menghasilkan motor yang cukup baik sejak tes pra-musim dan putaran awal musim untuk meyakinkan juara dunia 2021 Fabio Quartararo bertahan setelah 2026.

Quartararo meraih beberapa podium selama musim 2025 di mana ia tampil lebih unggul dari pembalap Yamaha lainnya, dengan pembalap Prancis itu masuk dalam 10 besar klasemen.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ia akan bergabung dengan rekan setimnya, Alex Rins, pada 21 Januari di Jakarta dalam acara Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Dealer Meeting untuk memperkenalkan livery motor V4 baru untuk musim 2026, beberapa minggu sebelum tes Sepang di akhir Januari.

Yamaha jadi satu-satunya pabrikan yang berada di konsesi D untuk musim 2026, yang berarti mereka dapat melakukan tes secara bebas sepanjang tahun dan tidak dikenai engine freeze.

Tim satelit Yamaha, Pramac Racing, akan menjadi tim pertama yang meluncurkan musim 2026 mereka, setelah mengumumkan acara di Siena, Italia, pada 13 Januari.

Tim VR46 Ducati akan menyusul pada 14 Januari, dengan menampilkan bocoran corak baru pada acara di Roma.

Aprilia melengkapi tiga hari beruntun untuk peluncuran pada 15 Januari di Milan, di mana Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan mengungkap warna RS-GP 2026 di studio Sky.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Juara bertahan Ducati akan mengadakan acara peluncuran musim mereka pada 19 Januari di Madonna di Campiglio, Italia, bersama Marc Marquez dan Pecco Bagnaia.

Satu-satunya tim lain yang telah mengkonfirmasi tanggal peluncuran sejauh ini adalah Gresini Racing, yang akan menyelenggarakan acara pada 31 Januari di Kuala Lumpur setelah uji coba di Sepang.

MotoGP juga akan menggelar acara peluncuran resmi untuk musim 2026 di ibu kota Malaysia pada 6-7 Februari segera setelah uji coba resmi pertama.