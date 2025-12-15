Norris Mendapat Tawaran Tes MotoGP KTM dari Guenther Steiner

Pembalap McLaren, Lando Norris, meraih titel F1 pertamanya pekan lalu di Grand Prix Abu Dhabi, setelah mengalahkan Max Verstappen dari Red Bull hanya dengan selisih dua poin di akhir musim yang terdiri dari 24 putaran.

Ia adalah pembalap Inggris pertama sejak Lewis Hamilton pada tahun 2020 yang dinobatkan sebagai juara dunia dan yang pertama untuk McLaren sejak 2007.

Norris adalah penggemar berat MotoGP, telah beberapa kali mengunjungi paddock selama bertahun-tahun, termasuk Grand Prix San Marino 2025 di Misano sebagai tamu tim VR46 Valentino Rossi.

Berbicara di episode podcast The Red Flags, mantan bos tim Haas dan pemilik Tech3 saat ini, Guenther Steiner, menawarkan kesempatan kepada Norris untuk mengendarai motor KTM MotoGP tahun depan.

“Dia dipersilakan untuk mengendarai motor kami tahun depan,” kata Steiner. “Warnanya sama [dengan McLaren], pepaya…

“Oke, sebenarnya oranye, tapi sangat mirip. Dia bisa datang dan mengendarainya; kami akan mencari cara untuk mengaturnya.

“Itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan baginya, meskipun saya tidak tahu apakah Zak Brown akan senang melihatnya mengendarai motor MotoGP.”

Steiner mengambil alih kepemilikan Tech3 awal tahun ini, setelah konsosrium yang mengambil alih tim satelit KTM dari Herve Poncharal dengan banderol yang diduga sekitar €20 juta.

Meskipun masih jauh dari rencana konkret, pembicaraan tentang kolaborasi F1/MotoGP antara Tech3 dan Norris akan disambut baik oleh pemilik kedua seri tersebut, Liberty Media.

Namun, hubungan Norris dengan Monster Energy dapat menjadi penghalang bagi ambisi Tech3, yang memiliki hubungan sponsor erat dengan Red Bull.

Sejumlah pembalap MotoGP telah mencoba mengendarai mobil F1 selama bertahun-tahun, seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Marc Marquez.

Bahkan Rossi sempat mempertimbangkan peralihan dari MotoGP ke F1 saat ia intens melakukan pengujian dengan Ferrari di pertengahan tahun 2000-an.

Pembalap F1 yang mencoba motor MotoGP adalah kejadian yang lebih jarang terjadi.

Contoh terbaru adalah pertukaran motor antara Rossi dan Lewis Hamilton pada tahun 2019 di Valencia.

Pada hari itu, juara F1 tujuh kali Hamilton mengendarai Yamaha M1 untuk pertama kalinya, sementara Rossi berada di balik kemudi salah satu mobil Mercedes-nya.

