Apakah Mika Kallio Menguji KTM 'Spek 850cc' di Shakedown Sepang?

Mika Kallio secara mengejutkan masuk dalam ine-up pembalap tes KTM di Sepang, kembali mengendarai RC16 bersama pembalap reguler Pol Espargaro dan Dani Pedrosa.

Menariknya, foto yang beredar menunjukkan Kallio berkendara tanpa perangkat ride-height motor atau perangkat holeshot untuk start.

Dengan sistem pengatur tinggi motor yang akan dilarang dalam peraturan MotoGP 2027, hal ini langsung memicu spekulasi bahwa pembalap Finlandia itu mungkin sedang menguji setidaknya beberapa komponen untuk motor 850cc KTM di masa depan.

Kecurigaan pertama kali muncul saat sesi latihan di akhir hari pertama. Berbeda dari RC16 spesifikasi 2026 yang dikendarai Espargaro terlihat turun seperti biasa, Mika Kallio mencoba start balapan dengan ketinggian standar, yang mengakibatkan wheelie:

Mika Kallio practice start, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pol Espargaro practice start, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.

Mika Kallio practice start, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.

Mika Kallio practice start wheelie, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.

Meninjau kembali gambar dari awal hari itu kemudian menunjukkan bahwa, saat keluar tikungan, motor Kallio tampak tetap pada ketinggian normal, berbeda dengan RC16 milik Pedrosa yang lebih rendah.

Mika Kallio, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dani Pedrosa, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.

Kallio tampaknya terus mempertahankan 'tinggi badan normal' selama awal hari kedua:

KTM menjadi pabrikan pertama yang menjalankan mesin MotoGP 850cc di lintasan Desember lalu di Jerez, dengan Espargaro menyelesaikan uji coba awal.

Saat ditanya Crash.net apakah Kallio telah menguji mesin 850cc selama uji coba Kamis lalu, KTM menjelaskan bahwa Kallio hadir khususnya untuk membantu beban kerja Espargaro dan Pedrosa - tetapi juga "menguji item yang berada pada tahap pengembangan awal yang tidak memerlukan uji stres akhir".

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Meskipun tidak ada konfirmasi resmi, kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa item-item pada 'tahap pengembangan awal' tersebut berkaitan dengan proyek KTM 2027.

Jika pembalap Finlandia itu mengendarai motor tanpa ride-height device - dan dengan tenaga mesin yang lebih rendah atau mesin 850cc - hal itu juga akan menjelaskan selisih waktu putaran 4-5 detik dengan KTM lainnya.

Yang jelas adalah Kallio masih menggunakan ban Michelin, bukan ban Pirelli yang akan diperkenalkan di bawah peraturan generasi berikutnya.