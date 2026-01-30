Bagaimana Acosta Memicu Dua Pergerakan Awal di Pasar Pembalap MotoGP?

Ini mungkin bagian terakhir yang muncul dari hari yang penuh rumor kepindahan pembalap, tetapi mungkin langkah Pedro Acosta-lah yang telah memicu pergerakan di pasar pembalap MotoGP.

Setelah laporan Motorsport.com bahwa Fabio Quartararo telah menandatangani kontrak dengan Honda, dan laporan lanjutan yang menunjukkan Jorge Martin akan menggantikannya di Yamaha, muncul berita dari AS.com bahwa Pedro Acosta telah setuju untuk pindah ke tim pabrikan Ducati sebagai rekan satu tim Marc Marquez.

Menariknya, AS menambahkan bahwa Pedro Acosta menolak tawaran Honda dan memilih Ducati: ‘Oleh karena itu, Honda bergerak cepat dan mengontrak Fabio Quartararo’.

Acosta telah dikaitkan dengan Ducati sejak masalah keuangan KTM memengaruhi performa awal musim lalu, dengan VR46 secara terbuka mengakui pembicaraan mereka untuk mencoba merekrut juara dunia Grand Prix dua kali tersebut.

Tapi dengan perubahan teknis besar untuk tahun 2027, pembalap berusia 21 tahun itu tampaknya menargetkan kursi resmi Ducati, di mana ia akan menggantikan juara MotoGP dua kali Francesco Bagnaia di tim pabrikan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dengan Marc Marquez mengakui bahwa ia sangat dekat dengan kontrak baru Ducati, tampaknya tiga pemain besar di pasar pembalap 2027 telah membuat keputusan mereka bahkan sebelum musim terakhir balap 1000cc dimulai - seperti yang diprediksi Marquez.

Acosta, yang masih mencari kemenangan MotoGP pertamanya, mengisyaratkan bahwa masa depannya berada di tempat lain ketika ditanya tentang tahun 2027 selama peluncuran KTM:

“Saya rasa hari ini bukan hari yang tepat untuk membicarakan hal itu. Kita sedang berada di presentasi KTM hari ini...”

Sementara itu, Marc Marquez menegaskan bahwa ia tidak akan memengaruhi pilihan rekan setim Ducati untuk mencoba memperkuat posisinya sendiri.

“Tidak pernah, tidak pernah… saya memberikan syarat kepada rekan setim saya,” katanya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Jika dikonfirmasi, Acosta akan mencoba apa yang gagal dilakukan oleh Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Pol Espargaro, Joan Mir, dan Bagnaia: mengalahkan Marquez sepanjang musim penuh tanpa cedera sebagai rekan satu tim.

Maverick Vinales dari Tech3, mantan pembalap pabrikan untuk Suzuki, Yamaha, dan Aprilia, disebut-sebut sebagai pengganti Acosta di KTM setelah memimpin proyek RC16 melewati kesulitan awal tahun lalu.

Sementara itu, Bagnaia akan menghadapi persimpangan karier: Tetap di Ducati dengan pindah ke VR46, atau mempertahankan status tim pabrikan dengan berganti pabrikan.

Opsi Bagnaia bisa termasuk Aprilia (bersama teman baiknya Marco Bezzecchi), bergabung dengan mantan rivalnya dalam perebutan gelar, Martin, di Yamaha, atau bertukar tempat dengan Acosta di KTM.