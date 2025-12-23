EKSKLUSIF: Kehadiran Vinales "Membuka Mata" KTM di Musim 2025

Crew Chief Pedro Acosta Paul Trevathan telah memuji Maverick Vinales dan Manu Cazeux atas perannya membantu KTM bangkit dari kesuliutan di awal musim MotoGP 2025.

Vinales bergabung dengan KTM melalui tim Tech3 musim ini, membawa serta Cazeaux yang berpengalaman.

Keduanya pertama kali bekerja sama ketika Vinales bergabung dengan kelas utama bersama Suzuki pada tahun 2015, merayakan kemenangan debut di MotoGP Inggris tahun berikutnya.

Keduanya terpisah sementara saat Vinales pindah ke Yamaha pada tahun 2017.

Setelah perpisahan kacau antara Yamaha dan Vinales di pertengahan 2021, Cazeux kembali mendampingi bintang Spanyol itu saat ia pindah ke Aprilia sebelum keduanya pindah ke KTM tahun ini.

Namun setelah kehilangan momentum selama musim dingin dan putaran pembuka yang sulit di Thailand, Vinales dan Cazeaux adalah yang pertama menemukan arah jelas untuk RC16.

“Kami melakukannya saat pemanasan di Argentina,” jelas Vinales kemudian. “Pada dasarnya, saya ingin menambah bobot belakang. Mencoba mengendalikan selip belakang sedikit lebih baik saat memasuki tikungan.

“Anda bisa melihat di video bahwa kami selalu sliding saat pengereman, tetapi saya ingin agar – meskipun sliding – lebih terkendali. Kemudian saya bisa mencapai apex dengan lebih baik, dan memutar gas lebih baik.

“Semuanya dimulai dari pengereman. Tetapi masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut.”

Selain set-up motor, Vinales juga "membuka peluang" untuk gaya berkendara yang lebih halus dapat bekerja sama efektifnya dengan RC16, kontras dengan pendekatan lebih agresif yang diadopsi duo pabrikan Acosta dan Brad Binder.

Tidak semuanya dapat diterapkan secara langsung, tetapi ide-ide baru tersebut disambut hangat oleh Acosta dan Trevathan.

Maverick Vinales leads 2025 Qatar MotoGP

"Maverick telah membantu seluruh tim"

“Sangat fantastis memiliki rekan satu tim yang baik,” kata Trevathan kepada Crash.net. “Ini membantu pengembangan pembalap. Ini membantu pengembangan motor. Dan ini membuka mata.

“Orang-orang ini tidak selalu mau percaya bahwa seseorang dapat melakukan sesuatu yang lebih baik daripada mereka! Tetapi ketika Anda melihat data dan bekerja dengan cara yang benar, Anda dapat belajar dari ini.

“Gaya alami Maverick sangat berlawanan dengan Pedro. Jadi itu hanyalah cara lain untuk mendapatkan waktu putaran yang sama. Dan itu pasti membuka [ide-ide baru].”

Trevathan menambahkan bahwa Acosta menerima perspektif baru itu tanpa ego.

“Pedro benar-benar menerimanya dengan baik – tidak ada ‘ah, sial, brengsek!’. Ia seperti, ‘Oke. Menarik. Mari saya coba. Mari saya lihat. Mari saya pahami’. Itu adalah sesuatu yang sangat ia kuasai.

“Jadi, tentu saja, Maverick telah membantu seluruh tim, sedikit membuka jendela untuk benar-benar memahami bahwa ada lebih banyak kemungkinan.”

“Juga, kepala kru-nya, Manu. Karena [Maverick] mengalami kesulitan di awal dan Manu melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengarahkan motor ke arah yang sesuai untuknya.

“Itu tidak berhasil untuk kita semua, karena itu adalah ciri khas Maverick. Tapi dia bekerja dengan baik, dan dia orang yang sangat terbuka.

“Jadi semua pengalaman yang datang ke tim ini juga sangat membantu.”

Vinales memimpin balapan di Qatar dengan motor KTM-nya, namun podium pertama tim pabrikan musim ini dicabut karena penalti tekanan ban setelah balapan.

Kampanye pembalap berusia 30 tahun itu kemudian hancur karena cedera bahu.

Sementara itu, setelah awal yang mengecewakan, Acosta mengambil alih posisi sebagai pembalap utama KTM, mencetak dua belas podium di paruh kedua musim untuk mencapai posisi keempat di kejuaraan dunia.