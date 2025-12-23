Marc Marquez Anggap Alex Marquez sebagai Rivalnya di 2026

Marc Marquez meraih gelar MotoGP ketujuhnya musim lalu bersama tim pabrikan Ducati, memenangkan 11 Grand Prix dan 14 Sprint Race.

Itu adalah gelar pertamanya dalam enam tahun, dan yang kesembilan sepanjang kariernya di Grand Prix, membuatnya sejajar dengan mantan rivalnya, Valentino Rossi.

Keluarga Marquez juga mencapai prestasi bersejarah dengan finis 1-2 di klasemen, dengan Alex Marquez finis sebagai runner-up klasemen, 78 poin di belakang Marc.

Performa memukai Alex, yang meraih total enam kemenangan sepanjang 2025 - tiga Grand Prix dan tiga Sprint Race - memberinya promosi ke paket pabrikan Ducati untuk 2026 bersama Gresini.

Oleh karena itu, Marc akan menganggap Alex sebagai saingan utamanya untuk musim 2026, lebih daripada sang adik yang berbagi paddock dengannya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Prestasi Alex tahun ini layak mendapatkan rasa hormat yang lebih besar, itulah yang mendasari pendekatan Marc tahun depan.

"Yah, Alex akan menjadi saingan utama saya sejak awal; dia akan memiliki GP26," katanya pada acara Estrella Galicia pada bulan November.

“Dia telah membuktikan bahwa dia mampu melakukan apa saja, tetapi tanpa melupakan semua rival lainnya, merek-merek lain yang mendominasi.

“Tahun depan, saudara saya Alex akan menjadi rival utama saya sejak awal. Itu tidak akan mengubah cara kami melakukan sesuatu.

“Satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan adalah dengan bertukar posisi, demi kebaikan Gresini dan merugikan tim resmi Ducati.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya tidak akan menyebutnya sebagai saudara saya, tetapi sebagai Alex Marquez: runner-up kejuaraan dunia dan mampu melakukan apa saja.

“Dia mampu memimpin tim mana pun.

“Tahun ini, saya lebih memilih kenyataan bahwa ini adalah musim di mana dua bersaudara menjadi juara dan runner-up daripada musim comeback saya.”

Marc Marquez absen di empat putaran terakhir musim 2025 setelah mengalami cedera bahu parah akibat insiden dengan Marco Bezzecchi di Grand Prix Indonesia.

Pembalap Ducati itu menjalani operasi seminggu setelah cedera, tetapi pemulihannya berjalan dengan baik menjelang kembalinya yang diharapkan pada tes Sepang di bulan Februari.

Article continues below ADVERTISEMENT