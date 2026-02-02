Moreira Belajar Banyak setelah Berlatih dengan Marc Marquez

Diogo Moreira "banyak belajar" selama persiapan musim debutnya di MotoGP, yang sebagian besar dihabiskannya untuk berlatih bersama Alex dan Marc Marquez.

Moreira naik kelas sebagai Juara Dunia Moto2 bersama tim LCR Honda, sementara Marc Marquez memasuki tahun ini sebagai Juara Dunia MotoGP bertahan dan Alex Marquez sebagai runner-up MotoGP.

Bagi Moreira, mereka adalah rekan latihan yang sempurna menjelang tahun debutnya, dan pembalap Brasil itu mengatakan dia merasa siap untuk memulai.

“Pada akhirnya, saya rasa kami siap untuk memulai musim ini,” kata Moreira kepada MotoGP.com pada peluncuran musim LCR Honda.

“Kami telah melakukan pekerjaan yang sangat baik selama musim dingin ini, kami banyak berlatih. Saya rasa setelah Valencia, balapan terakhir, kami hanya berhenti satu minggu, jadi saya rasa kami siap untuk memulai.

“Kami banyak berlatih bersama Marc [Marquez] dan Alex [Marquez] – pada akhirnya, sangat menyenangkan berlatih bersamanya, dan saya juga banyak belajar. Saya rasa kami siap untuk memulai musim ini.”

Moreira mengendarai motor MotoGP untuk pertama kalinya di tes Valencia November lalu, dan kembali ke trek di Sepang pekan lalu untuk tes Shakedown, di mana ia meningkatkan laptimenya sampai 1,6 detik pada hari ketiga.

“Pada akhirnya, ini sangat bagus,” kata Moreira.

“Saya pikir kami telah melakukan pekerjaan yang sangat baik selama tiga hari di Malaysia, tetapi pada akhirnya kami perlu terus mengerjakan motor baru, mencoba untuk lebih memahami di mana batasnya. Saya pikir kami siap untuk [pergi] ke Thailand.”